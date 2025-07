Sampdoria, diktat Federclubs: "Via le mele marce, non vogliamo Alessandro Messina in società"

La Sampdoria è in ritiro a Ponte di Legno ma la Federclubs, con la firma in calce di un centinaio di circoli affiliati, rivolge un chiaro diktat alla società, chiedendo l'allontanamento di Alessandro Messina, braccio destro - sia pure senza incarichi ufficiali - del presidente Matteo Manfredi e figura per la quale le ultime decisioni, prese a Singapore dal misterioso Joseph Tey padrone di fatto del club, avrebbero addirittura causato un ampliamento di competenze e poteri, anziché il ridimensionamento auspicato da gran parte della piazza.

Ecco il testo integrale del manifesto diffuso via social dalla Federclubs nel tardo pomeriggio:



NOI CI ABBONIAMO

ORA VIA LE MELE MARCE!

Rappresentiamo oltre cento club sparsi in tutto il mondo: dai quartieri di Genova, dalle cittadine della Liguria fino a Londra, alla Cina, al Giappone. Tutti gli associati sono tifosi accomunati dall'amore per la Sampdoria, per i suoi colori e per i valori che negli anni la Sampdoria ha sempre rappresentato.

Abbiamo più volte cercato, nelle rare occasioni di incontro che abbiamo avuto, di farvi capire come una squadra di calcio non vada gestita esclusivamente con iniezioni di denaro ed astratte strategie di gestione aziendale. Una squadra ha bisogno di passione, del coinvolgimento dei tifosi e di tutti quelli che negli anni ne hanno fatto la storia.

Pensavamo lo aveste capito dopo questa annata disastrosa, dopo essere riusciti a spendere milioni su milioni con l'unico, impensabile risultato di portare la Sampdoria in Serie C per la prima volta nella sua lunga storia. Serie C evitata soltanto per una circostanza esterna e per la spinta, il carattere, il senso di appartenenza portato dagli ex giocatori Chicco Evani e Attilio Lombardo.

Vi credevamo più lungimiranti. Pensavamo sareste ripartiti da loro, che avevano saputo ricostruire un ambiente sano ed erano apprezzati da tutta la tifoseria. E invece niente: li avete accantonati per scegliere un allenatore grintoso ma con poca esperienza, e un direttore dell’area tecnica senza alcuna conoscenza del calcio italiano.

La conferenza di presentazione non è andata oltre le banalità di rito, ma purtroppo c'è di peggio.

Dentro e intorno alla Sampdoria continuano ad operare, con ruoli non ben definiti, persone che erano parte attiva di quell'ambiente malato che ci ha portato alla retrocessione sul campo. Persone che nulla hanno a che fare con la nostra storia e che, soprattutto, paiono più intenti a coltivare interessi personali che a fare il bene della società.

Ci riferiamo, in prima battuta, ad Alessandro Messina, le cui conseguenze dell’operato sono state sotto gli occhi di tutti, anche nel settore giovanile, con le ombre che tutti ricordiamo. Secondo voci sempre più insistenti, dovrebbe a breve ricoprire incarichi di ancora maggiore responsabilità all’interno della Sampdoria. Una persona che troppo ci ricorda, per il suo modo di agire, quell’ex presidente dal quale ci siamo a fatica liberati e che risponde al nome di Massimo Ferrero.

È partita da poco la campagna abbonamenti, e i Club si sono già fatti parte attiva nello spingere a rinnovare e sottoscrivere nuove tessere. Perché i tifosi, nei novanta minuti e fino al triplice fischio, saranno sempre dalla parte dei giocatori e dell’allenatore, ad incitare, soffrire e gioire per i colori più belli del mondo.

Ma questo sostegno non vuol dire accettare di essere presi in giro, accettare che ci siano ancora dentro la società personaggi per i quali la Sampdoria è solo un mezzo per ottenere vantaggi di immagine e patrimoniali.

In questo abbiamo già dato, purtroppo.

NON VOGLIAMO IL SIG. ALESSANDRO MESSINA NELLA SAMPDORIA.

Questo lo diciamo come Federclubs.

Questo lo dicono, sottoscrivendo la presente, TUTTI I SAMPDORIA CLUB DEL MONDO:



Alassio, Albenga, Alta Toscana, Amsterdam, Arquata Scrivia, Bavari, Blucerchiati Solari, Bogliasco, Bolzaneto, Borghetto di Vara, Boys Sampierdarena, Buenos Aires, Calabria Blucerchiata, Capriasca Blucerchiata, Carloforte Blucerchiata, Caterina Mura, Cajenna, Castelletto, Certosa, Como Blucerchiata, Costa Azzurra, Dolomiti Blucerchiate, Elsag Marconi, Fausto Pari di Rimini, Fedelissimi 1961, Finale Ligure, Frabosa Soprana, Garessio, Gotti Blucerchiati, Imola, Imperia, Irish Blucerchiati, Istituto Giannina Gaslini, Istituto Italiano Saldatura, Jolly AMT, Jolly Roger, Junior, Lagaccio, Lavagna – G. De Paoli, Levante Blucerchiato, Levanto e Cinque Terre, Malta, Maremma, Maglia 12 Milano, Maury Group, Milano 1974, Modena Blucerchiata, Napoli 081, Nervi Sant’Ilario, New Generation, Paveto, Pavia, Perugia, Pietra Ligure, Piccoli Marinai, Pontedecimo, Puglia Blucerchiata, Praini, Ragazzi dell’Unione, Rapallo, Ravano, Recco, Riva Trigoso, Reggio Emilia, Roma, Samp Club Cina, Samp Club España, Samp Club Indonesia, Sant’Olcese – Marco Lanna, Sanremo Blucerchiata, Savona, Samp Club of England, Sestri Ponente, Sestri Cantieri Navali, Spezia – Golfo dei Poeti, Sport Club Sampierdarena, Tamburino, Taxi Club, Tasso, Toghe Blucerchiate, Toghe 2.0, Tokyo, Toscana, U.S.A., Val d’Aveto, Valdelsa, Val Petronio, Varese, Veri Amici Marassi, Ventimiglia-Bordighera, Verona, Venezia, Viareggio, Vichinghi Blucerchiati Scandinavia, Voltaggio, We Are Women.







Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.