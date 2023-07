Sampdoria: centinaia di tifosi davanti al tribunale, oggi udienza sul ricorso di Ferrero

Centinaia di tifosi della Sampdoria si sono radunati a Portoria, sotto i portici dell'ex Rinascente, davanti a Palazzo di Giustizia, dove alle 15 è fissata l'udienza sul ricorso di urgenza di Ferrero, che chiede di inibire ulteriori aumenti di capitale della UC Sampdoria. I sostenitori esibiscono uno striscione con un proverbio in romanesco: "A sape' fa' la scena, quarcosa se ruspa... vero Bast**?".

Il Viperetta è arrivato in aereo da Roma alle 9, in compagnia del suo avvocato Pieremilio Sammarco, e in tarda mattinata si è recato al santuario della Madonna della Guardia in alta val Polcevera. Alle 15 l'udienza davanti al giudice Paolo Gibelli del tribunale civile, per la discussione del ricorso ex art 700 cpd.

Il Viperetta aveva preannunciato ieri, nella trasmissione che Stefano Bandecchi (fondatore dell'ateneo telematico Unicusano, ex presidente della Ternana, sindaco di Terni) gli ha affidato su Radio Cusano, la sua presenza a Genova: "Devo andare a cercare che qualcuno riconosca i miei diritti, quando tu abiti dentro una casa e viene qualcuno che all'improvviso cambia la serratura e dici "che è successo?"... io non ricatto nessuno, signori che mi ascoltate, perché certi tifosi che mi ricatt... io voglio una vita meravigliosa alla Sampdoria ma voglio che i miei creditori di Roma venissero (sic) pagati che sono uguali a quelli di Genova".

In mattinata, un altro intervento radiofonico, sulla stessa emittente, appena sceso dall'aereo: "Quando il genoa è andato in B io piansi... il tifo genoano è meraviglioso... i sampdoriani mi odiano e non ho mai capito perché i risultati li ho portati, ho fatto Casa Samp... mi accusano perché sono fagocitati".

Su uno dei suoi social, Ferrero ha reso visibile ai contatti abilitati una foto del giudice Giovanni Falcone e la sua frase: "Quando capiranno di non poterti né eguagliare né superare, cominceranno a sporcarti".



