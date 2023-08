Sampdoria: arriva dal PSG il gioiellino Lemina

Noah Lemina, 18enne centrocampista offensivo del Paris Saint Germain, arriverà alla Sampdoria nei prossimi giorni. Nato a Libreville in Gabon, doppio passaporto e nazionalità calcistica francese, si tratta di una grande promessa del club controllato da Nasser Al Khelaifi ed è proprio questo dettaglio a suggerire accostamenti in prospettiva.

A dare la notizia dell'arrivo al Doria di Lemina è L'Équipe: "Dopo una buona preparazione con il PSG, Noah Lemina - scrive nell'edizione odierna l'autorevolissimo quotidiano sportivo parigino - non resterà nel club della capitale. Il 18enne attaccante dovrebbe essere ceduto in prestito alla Sampdoria (Serie B italiana) nei prossimi giorni, come annunciato da Le Parisien e confermato da L'Équipe. Questo prestito non dovrebbe essere accompagnato da un'opzione di acquisto".

Nel mondo doriano il nome di Lemina ha riacceso attenzione sulle voci delle settimane scorse, circolate in margine all'acquisizione della maggioranza azionaria da Manfredi e Radrizzani con la "Blucerchiati srl". L'operazione sulla Sampdoria, nei piani dell'ex presidente del Leeds e del suo storico socio che non abbondano di capitali propri atti a riportare la squadra blucerchiata "agli anni Novanta", prevede infatti l'ingresso in tempi ragionevolmente brevi di finanziatori di peso. Due le piste più attendibili: una porta ai San Francisco 49ers, la società californiana che ha rilevato proprio il Leeds da Radrizzani, l'altra conduce appunto al Qatar Sport Investment, la banca d'affari di Doha che ha in Nasser Al Khelaifi, buon amico del nuovo uomo forte dell'azionariato blucerchiato, il decisore principale per le acquisizioni nel calcio europeo, finora emerse appunto nel PSG e, con una piccola quota, nello Sporting Braga.