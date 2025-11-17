Sampdoria, Albisetti: "La proprietà deve investire a gennaio per evitare la C, altrimenti il rischio di dover liquidare la società è altissimo"
di Maurizio Michieli - Simone Galdi
"In caso di retrocessione in serie C, il rischio di dover liquidare la società è altissimo. Ecco perché credo che la proprietà a gennaio interverrà sul mercato, non può permettersi un altro passo falso".
Lo ha detto Roberto Albisetti, esperto di finanza e docente di economia a Forever Samp, snocciolando i conti del club blucerchiato. Ecco uno stralcio del suo intervento, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Sampdoria, il ds Mancini promette: "Rinforzi già disponibili per la prima partita di gennaio"
15/11/2025
di Simone Galdi
Sampdoria, idee Baldari di ritorno nello staff medico e Pondrelli preparatore atletico
12/11/2025
di m. mich.
Sampdoria: addio a Garritano, il 'Rock'n'Roll robot' blucerchiato della promozione 1982
12/11/2025
di Stefano Rissetto