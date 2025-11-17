Sampdoria, Albisetti: "La proprietà deve investire a gennaio per evitare la C, altrimenti il rischio di dover liquidare la società è altissimo"

"In caso di retrocessione in serie C, il rischio di dover liquidare la società è altissimo. Ecco perché credo che la proprietà a gennaio interverrà sul mercato, non può permettersi un altro passo falso".

Lo ha detto Roberto Albisetti, esperto di finanza e docente di economia a Forever Samp, snocciolando i conti del club blucerchiato. Ecco uno stralcio del suo intervento, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

