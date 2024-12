Samp, Sottil resta in bilico. Genoa, oggi il pranzo è a Udine: diretta su Telenord

Dopo l'ennesima brutta figura della Sampdoria, fermata in casa da un rocambolesco pareggio contro il Catanzaro (LEGGI QUI), resta appesa a un filo la posizione dell'allenatore, Andrea Sottil: il tecnico non ha mantenuto le promesse di far svoltare la squadra dopo il deludente avvio sotto la guida di Andrea Pirlo e adesso, in piena contestazione della tifoseria, potrebbe essere costretto a farsi da parte. Il presidente Manfredi e il direttore sportivo Accardi si stanno confrontando in queste ore: le ipotesi che circolano (LEGGI QUI) sono quelle di affidare la panchina alla coppia Foti-Pedone (rispettivamente secondo di Josè Mourinho al Fenerbache e allenatore della Under 16 blucerchiata) o di provare a convincere Aureliano Andreazzoli, storicamente legato ad Accardi. Intanto i blucerchiati languono in un deludente 12esimo posto, situazione che potrebbe persino peggiorare se Carrarese e Cosenza dovessero vincere le loro partite di oggi.

Genoa - Oggi tocca ai Grifoni provare a dare pieno compimento alla rivoluzione di Patrick Vieira, che la scorsa settimana ha sostituito a sorpresa Alberto Gilardino portando a casa un pareggio al Ferraris contro il Cagliari. I rossoblù devono affrontare l'Udinese alla Dacia Arena nella partita dell'ora di pranzo: lo faranno senza Koni De Winter ancora fuori per infortunio (LEGGI QUI). La sfida non è delle più semplici, i friulani sono noni in classifica, ma vengono da un periodo terribile: nelle ultime 5 partite hanno vinto una sola volta e ne hanno perse tre. Nell'ultimo turno l'Udinese ha pareggiato 1-1 a Empoli, in precedenza aveva perso a Bergamo con l'Atalanta (2-1), in casa con la Juventus (0-2) e al Penzo con il Venezia (3-2). L'ultima vittoria è quella del 25 ottobre, in casa contro il Cagliari (2-0).

Spezia - Alle 15 toccherà infine allo Spezia chiudere il weekend di campionato per le squadre della Liguria: i bianchi, lanciatissimi in classifica, affrontano il Palermo alla Favorita. Si tratta di una sfida complicata, viste le credenziali dei rosanero all'inizio della stagione, ma i ragazzi di Luca D'Angelo ci vanno con la consapevolezza di una forza che forse nemmeno loro sapevano di avere. Nel Palermo dovrebbe essere lasciata ancora in panchina la stella della squadra, Matteo Brunori. Grande entusiasmo tra i tifosi dello Spezia che, sebbene dicembre presenti altre due trasferte molto impegnative sul piano chilometrico (Catanzaro e Bari), non faranno mancare la loro vicinanza alla squadra: in prevendita, infatti, sono stati staccati 241 biglietti di settore ospiti.