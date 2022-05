Samp, dopo il derby inquadra la felicità

di Claudio Mangini

E adesso, per favore, prendete il cannocchiale e giratelo dalla parte giusta. Non guardate nella lente che allontana e deforma, ma in quella che ingrandisce ed esalta il particolare. E inquadrate subito Emil Audero, il sempre discusso. Mettete a fuoco lui e il minuto 95, quella parata e anche, dopo, un abbraccio affettuoso e consolatorio a Criscito. Lui, il simbolo di una vittoria voluta e difesa, perduta in extremis e immeritatamente, anzi no. Perché lui studia l’avversario, forse lo aveva studiato pure nei giorni di vigilia, decodifica il movimento, lo neutralizza, dà alla Sampdoria quello che è della Sampdoria. Perché il Genoa ha, sì, premuto per metà del primo e del secondo tempo, ma poi la Sampdoria ha preso il campo, ha controllato l’avversario, è stata superiore. Addirittura al di là dei punti di vista, forse. E quel rigore che il regolamento imponeva, ma la dinamica dei gesti di Ferrari rendeva ineluttabile e non doloso, alla fine avrebbe tolto troppo alla Sampdoria e premiato troppo il Genoa. Ci ha pensato lui, Audero.

E poi inquadrate Sabiri che è stato il pericolo incombente, sempre, l’uomo capace di squilibrare le situazioni difensive del Genoa, di agguantare una frazione di secondo e un pallone per mettere in crisi gli avversari e creare superiorità, pericolo. E il gol che decide: un lampo, zac, da attaccante rapinatore. Magari, se uno ci riflette, può anche considerare che sono stati bravi quelli che lo hanno portato qui, in inverno, pescandolo in serie B. Perché non era facile fare mercato in quelle condizioni, certamente gli attaccanti sono stati una scommessa al momento persa, ma uno come Abdelhamid può solo migliorare ed è un investimento nel futuro. E andate bene sul dettaglio di Ekdal, che potrebbero essere anche quelle sopracciglia che s’inarcano esageratamente nei momenti della tensione. Baluardo e costruttore. L’uomo che fa la differenza, in una partita simile, di qualità e giocate utili, lucide. E, per un pomeriggio, quasi dimentichi la fascite plantare (anche grazie a un’infiltrazione) che quest’anno lo ha morso e condizionato. E poi, chi volete cercare col vostro cannocchiale? Candreva cui è stata restituita la libertà d’inventare o Augello, che ha preso finalmente coscienza di se stesso, o Thorsby che era su ogni pallone, o i difensori, finalmente lucidi e mordenti? E magari inquadrate pure Caputo, e il suo sabato di sacrificio, e il capitano Quagliarella, umile nella sua frazione di lavoro per la causa comune. E perfino Sensi, che è un architetto che deve ancora trovare il punto d’incontro tra idee e progetto, un alunno alla cui madre la maestra direbbe sempre che il ragazzo ha talento e può fare molto di più.

Per una volta guardateli, inquadrateli e godeteveli. E mettete a fuoco il volto di Marco Giampaolo, perché sabato è stato il suo derby. Il capro espiatorio che diventa protagonista e costruttore della vittoria che vale tre quarti di campionato, Conferma il modulo di Verona, chiede ancora più sacrificio a Caputo, dispone la Sampdoria nel modo migliore, più efficace, in campo, le trasmette la voglia e la forza di interpretare la parte nel modo giusto anche sul piano dell’aggressività e della personalità. Inquadratelo e, magari, se cogliete l’attimo fuggente, potreste mettere a fuoco pure un sorriso.

Quelli di Marco Lanna, sorrisi, li hanno visti tutti. In tribuna poi alla fine, finalmente liberato dal fardello. Lui è come quelli della Sud: ci crede, ci mette il massimo dell’impegno, poi la perfezione non sarà di questo mondo ma lui ci prova sempre, ci mette la faccia, ha riunito la Sampdoria e i sampdoriani attorno a sé. E, nei giorni di passione che hanno preceduto il derby, la società ha fatto blocco, ha fatto quello che doveva fare.

No, non è tutto oro quel che luccica. Il punto d’incontro fra le critiche meritate di due settimane fa e la felicità del dopo derby è una salvezza ancora da conquistare. Fondamentale anche per costruire il futuro. Bisogna raccogliere ancora qualche punto, dare alla salvezza il sigillo dei numeri.

PS: belli i tifosi. Caldi, affettuosi, colorati, festosi e pure comprensivi. I sampdoriani e i genoani, anche se con umori agli antipodi al 97’