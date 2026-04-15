Salis: "Per garantire la sicurezza, il governo deve favorire più risorse e più investimenti"

La sindaca di Genova Silvia Salis ha preso parte al convegno che si è tenuto a Palazzo Ducale sul tema "Sicurezza integrata nelle città". Presenti anche i primi cittadini di Firenze, Bologna e Bari, e i rispettivi comandanti di Polizia Locale, oltre all'ex direttore generale della pubblica sicurezza Franco Gabrielli. Un'occasione per fare il punto sul tema sicurezza e per cercare di fare squadra affinchè possa evidenziarsi un'inversione di tendenza sotto il profilo del dispiegamento delle forze in campo.

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