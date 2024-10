Regionali, l'analisi di Opimedia: Bucci in vantaggio di 2-4 punti su Orlando

Le elezioni regionali in Liguria, considerate tra le più incerte degli ultimi anni, stanno mostrando un progressivo spostamento delle preferenze verso il centrodestra e il suo candidato Marco Bucci: lo sostiene l'istituto di ricerca demoscopica Opimedia. Nelle ultime settimane, alcuni fattori sembrano favorire una possibile vittoria dell'attuale sindaco di Genova, distanziandolo dall'avversario di centrosinistra, Andrea Orlando.

Troppo grillino - Orlando, ex ministro e candidato per il centrosinistra, avrebbe impostato una campagna con un programma troppo orientato a sinistra, strizzando l’occhio a temi cari al Movimento 5 Stelle, una scelta che potrebbe avere un costo significativo. L’esclusione della lista legata a Italia Viva, e la mancanza di un’apertura verso un elettorato più moderato, sembrano aver accentuato la frattura interna al centrosinistra. Tale frammentazione rischia di spingere alcuni elettori tradizionalmente vicini a Orlando verso Bucci, visto come alternativa più concreta e pragmatica.

Pragmatismo - Bucci, attuale sindaco di Genova, sta infatti cercando di posizionarsi come una figura “anti-politica”, lontana dai meccanismi di partito e più vicina all’immagine di un leader operativo, capace di “fare”. Questo approccio sembra attrarre una fascia di elettorato meno interessata alle dinamiche politiche tradizionali, ma sensibile a temi come l’efficienza amministrativa, la lotta alla burocrazia e una maggiore concretezza nelle decisioni. Bucci si propone quindi come un candidato che risponde a queste esigenze, anche grazie alla sua esperienza come sindaco, ruolo in cui ha mostrato un orientamento più pratico che ideologico.

L'analisi di Opimedia - Questi elementi hanno contribuito a far crescere il consenso intorno a Bucci, che, secondo le ultime stime, avrebbe guadagnato tra i 2 e i 4 punti percentuali rispetto a Orlando. Se un mese fa la sfida appariva sostanzialmente alla pari, ora Bucci sembra aver preso il sopravvento, grazie anche a una comunicazione più efficace e centrata sulle sue competenze amministrative. In un contesto elettorale in cui anche un solo voto può fare la differenza, questa tendenza diventa cruciale. L'elezione in Liguria, come in altre regioni italiane, prevede infatti la proclamazione del vincitore anche in caso di un esiguo vantaggio.

L'affluenza - Un ulteriore elemento decisivo sarà la partecipazione elettorale. Si prevede che solo poco più della metà degli elettori liguri si recherà alle urne, rendendo la capacità di mobilitare l’elettorato uno dei fattori chiave per determinare l’esito delle elezioni. L’affluenza potrebbe quindi risultare decisiva, in un clima politico sempre più caratterizzato dall’apatia e dal disinteresse verso la politica tradizionale.

L’istituto Opimedia, che ha curato le proiezioni, continuerà a monitorare l’andamento delle preferenze elettorali, confermando la rilevanza di questa tornata, che riflette tendenze sempre più evidenti nel panorama politico italiano e occidentale: l’importanza della partecipazione al voto e il crescente peso dell’anti-politica.