Quarto, due palazzi isolati nell'area Campanule
di Redazione
Ne discutono Giorgia Mannu, avvocato civilista, e Roberta Lolli, consigliera municipale di Levante per Vince Genova
A Quarto, due palazzi dell’area Campanule sono stati isolati, suscitando preoccupazione tra residenti e istituzioni locali. Se ne discute con Giorgia Mannu, avvocato civilista, e Roberta Lolli, consigliera di Levante Vince Genova al Municipio Levante, che analizzano le implicazioni legali e sociali della situazione.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Fondi a Hamas, legali Hannoun depositano ricorso al Riesame per ottenere scarcerazione
07/01/2026
di Redazione