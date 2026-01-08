Quarto, due palazzi isolati nell'area Campanule

A Quarto, due palazzi dell’area Campanule sono stati isolati, suscitando preoccupazione tra residenti e istituzioni locali. Se ne discute con Giorgia Mannu, avvocato civilista, e Roberta Lolli, consigliera di Levante Vince Genova al Municipio Levante, che analizzano le implicazioni legali e sociali della situazione.

