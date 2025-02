Processo Ponte Morandi, oggi in aula le dichiarazioni di Giovanni Castellucci

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Oggi Castellucci rilascerà dichiarazioni spontanee in aula

2️⃣ Il processo coinvolge 58 imputati tra dirigenti e tecnici

3️⃣ Le udienze proseguiranno fino a luglio con quattro sessioni a settimana

La notizia nel dettaglio

Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia e deus ex machina del Gruppo ai tempi della gestione Benetton, parlerà oggi in tribunale a Genova al processo per il crollo di Ponte Morandi, tragedia per cui lui è imputato: Castellicci interverrà con dichiarazioni spontanee per l'intera durata della seduta.

Imputati – Il processo, iniziato nel luglio 2022, vede imputate 58 persone, tra dirigenti, funzionari e tecnici di Aspi, del Ministero delle Infrastrutture e di Spea, la società responsabile delle ispezioni. Le accuse comprendono omicidio colposo plurimo, crollo doloso e omissione di atti d'ufficio.

Perizie – Durante le udienze precedenti, i periti hanno segnalato la necessità di approfondire le verifiche sulla pila 9 del ponte, così come già avvenuto per le pile 10 e 11. La difesa ha sostenuto che il crollo sarebbe stato causato da difetti strutturali originari, al contrario le perizie richiamano la mancanza di adeguata manutenzione come ragione della tragedia.

Calendario – Le udienze continueranno fino a luglio 2025 con una frequenza intensificata a quattro sessioni settimanali per accelerare il procedimento.

Contesto – Il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, ha causato la morte di 43 persone. Il processo rappresenta un passaggio fondamentale nella ricerca della verità e della giustizia per le vittime e le loro famiglie.

