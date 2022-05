Presunta tangente da 2mila euro a un imprenditore edile: arrestato il sindaco di Aurigo Dellerba

di Marco Innocenti

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Imperia hanno arrestato in flagranza di reato Luigino Dellerba, sindaco di Aurigo, un comune della provincia di Imperia, e un imprenditore edile locale, Vincenzo Speranza. I due sono stati sorpresi dai militari nel capoluogo dopo che l'imprenditore aveva ceduto al primo cittadino una busta contente 2 mila euro in contanti, prezzo presumibilmente pagato per l'agevolazione dell'impresa nell'assegnazione diretta di alcuni lavori pubblici per un importo 'sottosoglia' superiore ai 100mila euro. Sono in corso perquisizioni presso i rispettivi domicili e presso gli uffici comunali.



"Non conosco né i fatti né le carte, ho letto con dispiacere la notizia, sono eventi che addolorano chiunque riguardino e chiunque coinvolgano. Mi auguro ovviamente che tutto si chiarisca al più presto, sono sempre stato un garantista convinto e quindi vedremo le carte al processo". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine di evento alla Villa del Principe di Genova commenta l'arresto del sindaco di Aurigo (Imperia) percorruzione.

"Vedremo al processo quali sono gli addebiti. E' un fatto comunque importante per il Ponente della nostra

Regione, che seguiamo con apprensione ma con il dovuto distacco trattandosi di attività inquirente della magistratura e che non riguarda la politica regionale", ha aggiunto il numero uno di Regione Liguria.