Presunta aggressione, Cgil: "Se Rixi ha informazioni si rivolga nelle sedi opportune e nel frattempo ripassi la storia"

Dopo le dichiarazioni del viceministro Edoardo Rixi sull’aggressione al sindacalista della CGIL, il sindacato ligure risponde duramente, invitando l’esponente del governo a rivolgersi alle autorità competenti se in possesso di informazioni rilevanti. In una nota diffusa oggi, la CGIL di Genova e della Liguria definisce le ricostruzioni di Rixi “ardite” e accusa il viceministro di minimizzare episodi preoccupanti attraverso affermazioni che assumono tratti “negazionisti”. Il sindacato si riferisce in particolare al riferimento del viceministro a presunti “rigurgiti d’odio” messi in scena ad arte da “professionisti dell’antifascismo”.

“Se davvero Rixi dispone di elementi che smentiscono quanto accaduto, farebbe bene a comunicarli agli inquirenti”, scrive il sindacato, sottolineando che in Italia le indagini spettano ancora a magistratura e forze dell’ordine, non alla politica. “Se l’aggressione c’è stata, saremo tutti molto preoccupati; se così non fosse, saremo sollevati. Ma sarà la giustizia a stabilirlo, non le dichiarazioni politiche”. La CGIL coglie inoltre l’occasione per ribadire il significato delle manifestazioni antifasciste che si sono tenute, anche recentemente, nelle piazze genovesi, come quella di Sestri. “Sono piazze democratiche e pacifiche, espressione di una lunga tradizione di lotta per la giustizia sociale, i diritti e la democrazia”, si legge ancora nella nota, che richiama anche eventi storici come le manifestazioni del 30 giugno 1960, contro il congresso del Movimento Sociale Italiano.

“Chi disprezza queste piazze, chi riduce l’antifascismo a retorica da corteo, dimostra di non comprendere i valori fondanti della nostra Costituzione”, prosegue la CGIL, che accusa esponenti della maggioranza di governo di aver alimentato un clima di attacco contro la libertà di stampa, la magistratura, il diritto di sciopero e di manifestare. Il sindacato invita infine Rixi a concentrarsi sui reali problemi del lavoro, a partire dalla sicurezza di chi opera quotidianamente sui treni, spesso vittima di aggressioni. In Liguria, fa sapere la CGIL, è stato proclamato lo stato di agitazione proprio su questo tema. E l’affondo finale è rivolto anche al leader della Lega Matteo Salvini, definito “capitano” del viceministro: “Se resta tempo, Rixi potrebbe suggerirgli di smettere di alimentare paure e odio sociale. Ma forse è chiedere troppo”.

