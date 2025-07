Portofino, dal 22 al 27 luglio torna il Concorso Lirico Internazionale: 93 concorrenti da 50 paesi

Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino (CLIP) celebra quest’anno la sua undicesima edizione. Promosso dall’Associazione Musicale Giovanni Bottesini e dedicato ai giovani talenti della lirica, si svolgerà dal 22 al 27 luglio nello scenario unico del borgo ligure, che per l’occasione ha restaurato il Teatrino Comunale, costruito negli anni Settanta per volere di Giorgio Strehler.

Per l’edizione 2025, tra circa 200 candidature pervenute, sono stati selezionati 92 concorrenti dal Maestro Gianni Tangucci. I partecipanti saranno valutati da una giuria di altissimo profilo, presieduta sin dalla prima edizione da Dominique Meyer. I cantanti provengono da quasi 50 Paesi, con una presenza particolarmente rilevante da Cina (13), Corea del Sud (12) e Ucraina (6). L’Italia, da parte sua, ne conta 12. L’età media varia tra i 18 e i 32 anni. Le tipologie vocali in gara includono 44 soprani, 14 tenori, 12 mezzosoprani, 12 baritoni, 9 bassi e un controtenore.

Nel corso degli anni, CLIP si è affermato come un punto di riferimento nel panorama lirico internazionale, attirando giovani interpreti da ogni parte del mondo. Molti dei suoi vincitori hanno avviato carriere prestigiose nei più importanti teatri a livello globale. Un traguardo reso possibile grazie alla presenza di una giuria composta da figure di spicco del mondo musicale e culturale: direttori artistici, responsabili del casting e rappresentanti delle più autorevoli istituzioni internazionali.

«CLIP è ormai un evento di portata internazionale. Cantanti, pubblico e sponsor molti dei quali provengono dall’estero, contribuendo a portare il nome di Portofino nel mondo. Un ringraziamento speciale va ai nostri sponsor, alcuni dei quali fortemente radicati nel territorio e consapevoli sia della straordinaria bellezza del luogo, sia delle sfide organizzative che comporta. In particolare, desidero esprimere la mia gratitudine alla Regione Liguria, che da sempre ci sostiene con convinzione», dichiara Monique Pudel, Presidente Onorario di CLIP.

«Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino taglia il prestigioso traguardo della sua undicesima edizione e ritorna con un programma di altissimo livello. Come di consueto, negli ultimi giorni di luglio la splendida cornice della città ligure verrà illuminata dall’arte e allietata dalla musica e dall’opera lirica – commenta l’assessore alla Cultura e Spettacolo di Regione Liguria Simona Ferro. – Il motore che anima la kermesse è sempre la ricerca del talento, elemento che ogni anno permette all’Associazione Musicale Giovanni Bottesini di dare vita a uno spettacolo di grande qualità. Quest’anno il numero di candidature è stato davvero da record: la soddisfazione più grande è quella di vedere artisti molto giovani provenienti da diverse nazioni esprimersi in un contesto magico e suggestivo come quello del nostro territorio e poi, come accaduto spesso in passato, da qui spiccare il volo nel proprio percorso artistico in una prospettiva nazionale ed internazionale».

«Ospitare, anche quest’anno CLIP è per noi motivo di grande orgoglio e profonda soddisfazione. Dal 22 al 27 luglio, Portofino si trasformerà nuovamente in palcoscenico d’eccellenza per giovani artisti provenienti da tutto il mondo, in uno degli appuntamenti più attesi e riconosciuti del panorama lirico internazionale. CLIP è molto più di un concorso: è un’occasione di crescita, di bellezza condivisa e di valorizzazione del nostro territorio. Grazie all’Associazione Bottesini e alla presenza di una giuria di altissimo profilo, il nostro borgo diventa ogni anno culla di talento e di emozione. Siamo felici di offrire, con la consueta ospitalità della nostra comunità, una settimana di musica, cultura e passione che conferma CLIP come uno dei gioielli estivi più preziosi di Portofino», aggiunge Giorgio D’Alia Vicesindaco di Portofino.

«Fin dall'inizio ho messo il cuore e tanto impegno in questo progetto ed è una bella soddisfazione essere di aiuto a tanti giovani cantanti e vedere crescere CLIP anno dopo anno», conclude Francesco Daniel Donati, Direttore Artistico del concorso e dell’Associazione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.