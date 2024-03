Porto di casa, idee per lavorare in banchina: confronto tra Luca Becce e Antonio Benvenuti

Durante la puntata di Primo Piano intitolata "Porto a casa idee per lavorare in banchina" con Luca Becce, presidente Assiterminal, e Antonio Benvenuti, console della Compagnia unica dei lavoratori portuali, si sono affrontati diversi temi dai traffici ai lavoratori dei porti della Liguria, il piano regolatore per il porto, i depositi chimici di ponte Somalia e la questione dell'acquisizione dei terminal Messina e San Giorgio.

Il primo tema affrontato è quello del nuovo piano regolatore portuale, annunciato pochi giorni fa dal commissario straordinario Adsp mar ligure occidentale, Paolo Piacenza, che ha dato il via a una discussione per le idee riguardo al piano, Luca Becce: "La prima questione che deve essere sottolineata è che l'ultimo piano regolatore che abbiamo risale al 2000. Parliamo di 24 anni fa e chiaramente non corrisponde all'evoluzione dell'economia e degli scenari del porto di Genova di ora. Le caratteristiche attuali sono cambiate. Oggi la portualità è segnata dalla presenza di grandi gruppi internazionali, quando prima era più presente un'imprenditoria genovese locale importante. Lo sviluppo del porto di Genova, prima premiava i contenitori, nel 2000 c'erano spazi importanti dedicati ai contenitori. C'erano due concessionari con un'unica realtà operativa che gestiva tutto".

Il console Antonio Benvenuti sul piano regolatore invece afferma: "Il piano regolatore va rivisto, ma non bisogna rivedere l'idea che era alla base del piano. Ossia che il porto deve contenere una pluralità di traffici. Prima c'erano spazi per tutto, questa deve essere la gestione del porto. Noi siamo preoccupati che questo non avvenga e che ci sia una specializzazione solo verso i container. La presenza di grandi gruppi era di minore importanza rispetto a quanto non lo sia oggi. Oggi la portualità è segnata da grandi gruppi internazionali, sia che fanno capo ad armatori sia che fanno capo a network terminalistici di grande dimensione. All'epoca si aveva un'idea dello sviluppo del porto di Genova che premiava i contenitori, nel piano regolatore del 2000 si assegnavano due spazi importanti ai contenitori, uno che avrebbe dovuto vedere l'unione tra il sec, che sarebbe diventato un unico terminal contenitore su due concessioni con un'unica regia operativa. Ed era un fatto innovativo rispetto alla modalità che c'era all'epoca, della gestione. E poi il terminal vte di Voltri che era diventato parte del gruppo di Singapore - continua Benvenuti - noi siamo preoccupati da quel che si legge e si sente, da dichiarazioni di un porto che si specializza solo sui contenitori. Stiamo attenti alle opzioni che si stanno manifestando, devo dire che un conto è la nostra idea di lavoro e occupazione avendo una memoria di come si è sviluppato il porto di Genova. Chi detiene una forza economica importante devono essere quelli che

determinano i punti del piano regolatore. Le istituzioni devono essere determinate dagli armatori. Sto assistendo a un incremento nel settore merci, metalli. C'è una banchina piena, ma se non c'è uno spazio costituito da un piano regolatore, questo è un problema. Il multiuso del porto di Genova se n'è andato arretrando e bisogna fronteggiare la situazione".

Riguardo al futuro dei container Becce dice: "Sarà ancora un traffico con importanza fondamentale nel trasporto marittimo il container. Una modalità di trasporto intelligente, flessibile, si trasporta quasi tutto nei container. Il punto è qual'è la sua capacità di sviluppo. Viene usato per i traffici transoceanici soprattutto. Inoltre c'è un'espansione dei bilici, ossia il trasporto di camion dalle navi per evitare che circolino nelle strade. Ma è un'altra modalità rispetto al mercato dei terminal contenitori come lo si conosce. I contenitori nel nostro scenario ligure hanno un problema di collegamento con il porto, quindi continuare a buttare aree che servono a fare più contenitori quando i contenitori hanno difficoltà a uscire dal porto, nonostante gli investimenti sulle ferrovie è un rischio per il futuro. A Genova siamo al 13% di trasporto su rotaie e non arriveranno al 40-45%".

Tornando sul piano regolatore, Benvenuti aggiunge: "Gli armatori avranno forte voce sul piano regolatore. La voce della compagnia. L'economia determina le scelte politiche. Noi ci poniamo il problema di avere continuità nel porto. Si viaggia su 11 milioni di contenitori in Italia. O ci saranno investimenti per acquisire ulteriori quote sul mercato contenitori, oppure si spostano contenitori da un porto all'altro. L'appannaggio sarà su Genova, Vado e La Spezia. Resta il problema però di quante giornate possiamo fare in questo porto in questo contesto e che continuità ha il nostro valore con queste variabili che cambiano sempre. Serve flessibilità. Dobbiamo guardare a queste cose. I traghetti che viaggiano con camion sopra, sono una dinamica in ascesa è importante. Le crociere sono in forte incremento è fondamentale collocare il nostro lavoro in qualunque settore".

E per quanto riguarda l'intervento del Comune di Genova sul piano regolatore, Becce risponde: "L'intervento diretto del sindaco sulla destinazione delle concessioni demaniali è sbagliato. Invece del porto è giusto che si occupi perché il porto è la città. La procedura del piano regolatore prevede un ruolo importante dell'amministrazione comunale, ma un amministratore comunale non può decidere se un'area deve cambiare in un certo modo. Il sindaco ha diritto di chiedere che i depositi vengano spostati dalle case, ma non di dire alle Adsp dove si devono mettere. Il porto è un'attività industriale non immobiliare, deve rispondere a criteri occupazionali e industriali".

Su questo Benvenuti replica: "Il sindaco e la Regione sono presenti. Sulla questione sicurezza gli organismi dovrebbero dare vautazione e assumersi responsabilità. Il porto c'entra nelle aree preposte, si perdono giornate di lavoro e qualcuno deve indenizzare su questo".

Si è parlato anche dei depositi chimici di ponte Somalia e di sviluppo dei traffici dovuto allo spostamento della diga foranea, che permette una maggiore circolazione di navi di grandi dimensioni.

Spiega Becce: "Le navi che riforniscono i depositi chimici avrebbero problemi. Bisogna mettere i depositici chimici in aree perimetrali e non centrali. Abbiamo una pluralità di traffici che non si specializza con una sola vocazione. Bisogna stare al passo con le trasformazioni dell' economia".

E’ stato toccato infine anche il tema dell’acquisizione del terminal Messina e San Giorgio, a cui Becce ha risposto: “L’antitrust ha chiesto supplemento di verifiche. Shipping Italy è legata alla preoccupazione che essendo il terminal Messina partecipato dal proprietario GNV, può determinare una situazione che contrasta con traffici Grimaldi”.