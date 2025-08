Porti liguri, Paroli accelera: subito operativo il nuovo comitato di gestione

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nonostante la pausa estiva, il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Matteo Paroli, parte in quarta. Dopo l’insediamento ufficiale, ha già costituito il comitato di gestione e convocato il primo incontro operativo. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il sistema portuale ligure superando le logiche campanilistiche e puntando su lavoro, governance e sviluppo condiviso.

Comitato di gestione – “La prima riunione si terrà domani”, ha spiegato Paroli a TGN Today. “Affronteremo alcune delibere che hanno già ricevuto il via libera dalle commissioni consultive di Genova e Savona”. Al centro dell’attenzione, il lavoro portuale: “Dobbiamo tenere conto delle sue specificità e talvolta delle sue fragilità”, ha aggiunto, anticipando interventi per rafforzare il comparto.

Sistema efficiente – Paroli ha definito “piacevolmente sorprendente” l’efficienza del sistema portuale integrato tra Genova e Savona. Su quest’ultimo ha detto: “Un porto più piccolo ma molto dignitoso, con 16 milioni di tonnellate di merce movimentate ogni anno”.

Superare i campanili – Il presidente invita a guardare oltre le rivalità locali: “Dobbiamo competere con sistemi portuali internazionali ben più grandi. Uniti, siamo più forti”.

Visione regionale – Paroli non esclude l’ipotesi di un’autorità portuale regionale: “Potrebbe semplificare molte procedure. Un disegno di legge simile era stato presentato anche in Toscana”.

Prossime sfide – Tra le priorità, il piano regolatore del porto e il rafforzamento dell’intermodalità. Attesa anche per l’eventuale istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) e per l’introduzione di innovazioni digitali già sperimentate a Livorno.

Fine del commissariamento – “Sostanzialmente tutti gli operatori non vedevano l’ora che si sbloccasse la fase commissariale e si arrivasse a un presidente con pieni poteri”, afferma Paroli. L’obiettivo è dare un nuovo assetto al sistema, dopo mesi di stallo.

Conflittualità – “Genova non ha la primogenitura nelle tensioni tra operatori. È un problema comune a molti porti”, precisa. Gli spazi sono limitati e le contese spesso nascono su pochi metri quadrati. “Anche un fazzoletto di terreno può essere strategico per la logistica”.

Dialogo e mediazione – “Per fare la pace bisogna essere in due, per fare la guerra basta uno solo”, dice. Il presidente punta al confronto con categorie, enti locali e Regione. “Stiamo lavorando da oltre un mese. Se il buonsenso prevarrà, troveremo un compromesso”.

Poteri decisionali – “Ma se non ci si vuole sedere al tavolo o non si riesce ad accordarsi, l’Autorità eserciterà le sue competenze”, avverte. Strumenti normativi e pianificazione regolatoria sono pronti per essere utilizzati.

Rapporti istituzionali – Paroli elogia il dialogo aperto con la sindaca di Savona, Elisa Salis, e il presidente della Regione, Giovanni Toti. “Con Bucci ho trovato subito sintonia, forse perché – dice ironizzando – abbiamo lo stesso carattere, parola di mia moglie”.

Il nuovo piano regolatore dei porti di Genova e Savona non sarà pronto in pochi mesi. A dirlo chiaramente è il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Paolo Emilio Signorini, che frena sulle aspettative: “Serviranno anni. Ma non partiamo da zero”. Il percorso è già avviato, ma sarà complesso, articolato e dovrà rispondere a un mercato in continua trasformazione.

Tempistiche – “Lo dico per schiettezza: serviranno anni per arrivare al nuovo piano regolatore. Non si faccia illusioni chi pensa a pochi mesi”. Il documento programmatico di sistema, approvato nel 2022, è solo il primo passo.

Contesto – L’ultimo piano regolatore risale al 2001. Da allora il mondo è cambiato: navi più grandi, logistica diversa, nuove esigenze merceologiche. “Serve una pianificazione adeguata, con banchine e fondali diversi, superfici a terra ridistribuite”.

Lavoro portuale – Il piano dovrà tener conto anche della nuova organizzazione del lavoro. “Dobbiamo rendere il lavoro sulle banchine conforme alle esigenze delle nuove unità navali”.

Flessibilità – “Un piano regolatore non può essere rigido. Deve poter adattarsi ai cambiamenti del mercato. Altrimenti rischiamo di frenare le attività”.

Impatto ambientale – “Serve attenzione altissima: ci sono case a ridosso delle banchine. Ogni decisione richiede valutazioni sull’impatto ambientale e sulle attività antropiche circostanti”.

Visione – “Il porto non va pianificato come una città. È un’industria articolata per settori. Serve un modello dinamico, flessibile, capace di cambiare in corsa”.

Dimenticare le scadenze a breve termine: il nuovo piano regolatore dei porti di Genova e Savona richiederà anni di lavoro, studio e valutazioni ambientali. Lo ha chiarito il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Paolo Emilio Signorini Paroli, intervenuto per fare il punto sulla strategia di sviluppo dello scalo ligure.

Tempistiche – «Serviranno anni, non mesi», ha detto Paroli, smorzando le aspettative di chi confidava in un’approvazione entro il 2025. Il piano, ha aggiunto, non parte da zero: nel 2022 è stato già adottato un documento programmatico di sistema. Ma da lì in poi, il percorso sarà lungo e complesso.

Nuove esigenze – «I porti non sono città, sono grandi industrie», ha sottolineato il presidente. Le mutate dinamiche di mercato, con navi sempre più grandi e flussi merceologici concentrati, richiedono banchine, fondali e aree logistiche totalmente ripensate.

Modello industriale – Secondo Paroli, è tempo di abbandonare l’impostazione urbanistica per abbracciare un modello flessibile e dinamico: «Un porto deve adattarsi rapidamente alle evoluzioni del mercato, altrimenti rischia di restare bloccato».

Lavoro e ambiente – Oltre all’infrastruttura, il piano dovrà affrontare anche l’organizzazione del lavoro portuale, tenendo conto delle nuove unità navali. «Serve un’organizzazione idonea alle nuove esigenze e rispettosa dell’ambiente, specie in aree urbane come Genova o Savona».

Investimenti – Infine, il nodo degli investimenti: il piano regolatore non potrà prescindere da risorse economiche adeguate e da una visione condivisa con gli operatori.

Niente tempi brevi per il nuovo piano regolatore dei porti di Genova e Savona. Paolo Emilio Signorini Paroli, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, chiarisce: «Non sarà una questione di mesi. Servono anni, ma stiamo già lavorando».

Visione industriale – «I porti non sono città, sono grandi industrie. E come tali vanno pianificati: non si può immaginare un piano rigido e urbanistico. Serve un progetto industriale, in grado di adattarsi a evoluzioni rapide e impreviste», ha spiegato Paroli.

Flessibilità – Secondo il presidente, è necessario superare la logica del piano “che chiude tutto” per favorire un modello aperto, modificabile e dinamico. «I porti oggi devono reagire a cambiamenti di mercato, dimensioni navali e scenari geopolitici. Non si possono bloccare con piani statici».

Lavoro e ambiente - Oltre alla pianificazione infrastrutturale, Paroli guarda anche all’organizzazione del lavoro: «Le nuove navi hanno esigenze diverse, serve una struttura operativa all’altezza e sostenibile, soprattutto in aree urbane come Genova o Savona».













Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.