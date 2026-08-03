Pontedecimo, scuola Orengo a pezzi. I timori della valle: "Crollano calcinacci"

Infiltrazioni d'acqua, zone transennate perchè pericolanti e disfunzioni dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento in inverno o in estate.

Sono solo alcune delle criticità della scuola Orengo di via Coni Zugna, a Pontedecimo, denunciate dal Comitato Alta Val Polcevera. A Telenord ne ha parlato il presidente del comitato, Stefano Cambiaso: "Da tempo la dirigente scolastica denuncia questa situazione al Comune, lamentando il fatto che la temperatura all'interno delle aule d'inverno è troppo bassa, mentre in estate è torrida. In che luoghi vogliamo far studiare, vogliamo far crescere i nostri figli?"

Le risposte alla denuncia sono arrivate tramite sopralluoghi - e alcuni sopralluoghi sono invece programmati - per capire dove e come interenire sulla struttura scolastica, ma i cittadini si chiedono "se ha veramente senso investire in una struttura così fatiscente, e se non sarebbe meglio ricostruire in toto questo complesso scolastico"

Intervista completa nel video

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