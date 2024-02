Pieve Ligure, muraglione crolla in via Roma. Sindaco Negro: "Domani scuole chiuse"

Una grossa frana è caduta in via Roma, la provinciale che collega la parte alta e quella bassa di Pieve Ligure, comune nel levante di Genova. A cedere è stato un muraglione di una proprietà privata, che ha isolato la parte alta del borgo con quella bassa. I detriti sono caduti davanti a una macchina che era seguita dallo scuolabus delle elementari con a bordo, tra gli altri, il figlio della sindaca Paola Negro. Non ci sono feriti. A fare cedere il muraglione le forti piogge delle ultime ore che hanno fatto scattare una allerta gialla in tutta la Liguria. Al momento Pieve alta è isolata, le autorità competenti stanno decidendo con città Metropolitana come sgomberare per ridare accesso. Attualmente c'è un bus Amt che fa spola dalla frana fino in cima all'abitato.

Il sindaco di Pieve Ligure, Paola Negro: "Attualmente sono arrivati i tecnici della città metropolitana e stiamo valutando la questione di rimuovere i detriti, per aprire la strada con un senso unico alternato. La strada è interrotta tra il civico 20 ed il civico 24. I tempi non saranno brevissimi, speriamo si possa risolvere velocemente. Per domani le scuole di ogni rimarranno chiuse, per non avere la problematiche dei bimbi per strada dato che si prevede un'altra giornata di pioggia".