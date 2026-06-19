Piano Casa, tensione tra Regioni e Governo. Scajola: "Molti punti non vanno bene"

"Sul Piano Casa c'è un dialogo molto forte, indubbiamente, col Governo centrale. Come Regione abbiamo proposto delle modifiche, perché il Piano Casa è molto atteso. È uno strumento utile e necessario al Paese. Però molti punti non vanno bene. C'è incertezza su quelli che sono i finanziamenti. La cifra per noi è ancora troppo bassa. Non si capisce ancora bene come verranno gestiti questi fondi e da chi verranno gestiti questi fondi. Ma, come sempre, io coordino la Commissione sul Piano Casa delle Regioni. Insieme abbiamo fatto diverse proposte. Al momento molte sembrano essere respinte dal Governo, dal Ministero competente. Ancora in questi giorni ho dialogato con il Presidente Fedriga della Conferenza delle Regioni. Avremo la prossima settimana dei punti importanti e speriamo di portare alcune modifiche. È importante che questo strumento sia condiviso, ma che sia veramente utile e applicabile al territorio".

Lo ha detto Marco Scajola, assessore regionale all'urbanistica.

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