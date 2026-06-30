Il Pd si interroga sul futuro di grandi opere e nodo ferroviario

Diversi illustri ospiti hanno preso parte all'incontro organizzato dal Pd in merito alle grandi opere che si stanno realizzando nel territorio genovese, tra disagi e benefici, tra ritardi e eredità pesanti. Ai microfoni di Telenord sono intervenuti il vicesindaco Alessandro Terrile, l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante, la parlamentare Valentina Ghio e il presidente del comitato Ultimo Miglio Guido Fassio. Tra i presenti anche il consigliere regionale Federico Romeo e la capogruppo Martina Caputo.

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