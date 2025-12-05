Addio a Sandro Giacobbe: solo Grazie per una gentilezza fuori dalla normalità

Era lo scorso marzo quando a pochi giorni dalla sua decisione di rendere pubblica la malattia, Scignoria!, la trasmissione del giovedì sera di Telenord, aveva aperto la serata dedicando a lui quella serata: rivedi qui

L'avevamo fatto con uno dei suoi più recenti e sinceri atti d'amore alla città, Genova. Già una canzone tutta dedicata alla Lanterna che lui, anche per motivi di scena, pronunciava con "e" larga tanto da innescare sempre gustosi e originali derby con il professor Franco Bampi che, invece, lo bacchettava sulla pronuncia più stretta da tipico genovese.

Questo non può e non vuole essere il classico ricordo degli straordinari successi collezionati in mezzo secolo di carriera, sui vari Festival e su quello straordinario cammino con la maglia della nazionale cantanti. No, ci penseranno altri.

Solo righe spontanee e immediate per dire: "Grazie, Sandro". Non solo per il talento messo al servizio della tua terra, ma soprattutto per la tua umanità.

Sandro Giacobbe c'era sempre quando lo si chiamava. Era con Telenord sul palco della trasmissione natalizia di due anni fa, c'era per ricordare i gloriosi tempi della Sammargheritese, c'era per Genova e ti scriveva con quella naturale gentilezza, solo, per ringraziare il maestro Davide Sacco della sua ultima caricatura.

Sandro Giacobbe c'è.

