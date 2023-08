Novara-Sampdoria, ultimo test precampionato oggi alle 18,30 in diretta su Telenord

La Sampdoria di Radrizzani e Pirlo prosegue la marcia di avvicinamento a Coppa Italia e campionato. Oggi alle 18,30, al "D'Albertas" di Gozzano, amichevole con il Novara.

La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva alle 18,30 da Telenord, sul canale 11 DT e in streaming su www.telenord.it, con la telecronaca di Maurizio Michieli. A seguire, alle 20,30, Forever Samp, quindi alle 21,30 la replica della partita.

Probabile che Pirlo dia spazio a giocatori come Vieira e De Luca, anche in funzione di capire se possano far parte del gruppo stagionale oppure siano destinati al mercato. Al termine della rifinitura mattutina, Pirlo ha convocato i seguenti giocatori:

Portieri: Audero, Ravaglia, Saio.

Difensori: Barreca, Bereszynski, Depaoli, Ferrari, Giordano, Lotjonen, Murru.

Centrocampisti: Benedetti, Léris, Malagrida, Panada, Paoletti, Verre, Vieira, Vitale, Yepes.

Attaccanti: Borini, De Luca, Di Stefano, La Gumina, Stoppa.

Il collaudo contro i piemontesi sarà l'ultimo test prima del debutto in Coppa Italia, lunedì 14 agosto alle 18 a Marassi contro il Sudtirol, e in campionato, venerdì 18 agosto alle 20,45 in trasferta contro la Ternana. Proprio in vista della sfida ai rossoverdi si profila un "giallo": dopo un sopralluogo degli agronomi Figc, il terreno del "Liberati" è stato giudicato inidoneo. O la Ternana sistema il manto erboso in tempo, o trova un campo neutro, oppure la Sampdoria vincerà 3-0 a tavolino. Riassume la situazione il ds ternano Stefano Capozucca: "La Federazione ha fatto il sopralluogo, siamo andati ieri a vedere il campo. In queste condizioni perderemmo la partita 3-0 come successo al Cosenza anni fa". Peraltro il club umbro sta pensando di giocare a Frosinone.