Musica: "La nuova scuola genovese", dai cantautori ai rapper in un docufilm

di Redazione

Il lavoro di Yuri Della Casa e Paolo Fossati sarà presentato lunedì 2 maggio a The Place Cinema del Porto Antico, poi andrà in diverse sale italiane

''La nuova scuola genovese'' il docufilm, scritto e ideato da Claudio Cabona, sull'incontro tra i cantautori e i rapper arriva nei cinema.

La pellicola, diretta da Yuri Della Casa e Paolo Fossati, sarà presentata in anteprima lunedì 2 maggio a Genova (al The Place Cinema al Porto Antico) per poi essere proiettata il 3 e il 4 maggio in diverse sale cinematografiche italiane.

Il film ''La nuova scuola genovese'' vuole dimostrare come la nuova ondata di rapper nata in Liguria sia una diretta discendenza del cantautorato che ha saputo stringere legami stretti con il suo territorio.

Il docufilm analizza ciò che unisce i cantautori della cosiddetta scuola genovese come Paoli, Tenco, Bindi, Lauzi e De André ai rapper liguri Tedua, Bresh, Nader, Disme, Vaz Tè, Guesan o III Rave.

Sono queste le voci oggi di Genova, fra contraddizioni, difficoltà e voglia di emergere. Sono loro la nuova scuola genovese.

Il film unisce due piani temporali in un'unica storia: l'amore per la musica e le parole.

Genova, un tempo madre della canzone d'autore oggi è la culla del rap.

La canzone d'autore quando è uscita era rivoluzionaria e raccontava le periferie oggi il rap è un movimento antiborghese che denuncia la mutazione delle città. E Genova oggi come ieri dà voce a questi artisti. Tra i protagonisti dal film: Gino Paoli, Vittorio De Scalzi (intervistato nell'ex Abbazia di San Giuliano che diventerà la casa dei cantautori), Cristiano De André, Dori Ghezzi e ancora Izi, Tedua, Vaz Tè, Nader e tutto il mondo di Wild Bandana e Drill Liguria. Oltre alle testimonianze di due ospiti speciali come Ivano Fossati e Marracash.E ancora: Vittorio De Scalzi, Max Manfredi, Federico Sirianni, Gian Piero Alloisio.