Milan-Sampdoria, live: 5-1, gol di Leao, Quagliarella, tripletta di Giroud e rete di Diaz

Milan e Sampdoria si sfidano a San Siro con la squadra di Stankovic già matematicamenre retrocessa in serie B e quella di Pioli in cerca di punti per tornare in Champions dopo l'eliminazione in semifinale per mano dell'Inter.

Dopo 9 minuti Milan in vantaggio con Leao, che entra in area tutto solo e supera Ravaglia. Ma la Samp pareggia poco dopo: assist di Zanoli e tocco ravvicinato di Quagliarella, che centra il primato di 18 campionati di fila conditi da gol.

La Samp non tiene il pari e subisce subito il nuovo vantaggio di Giroud con un colpo di testa. Poi è Gunter ad atterrare in area Leao, calcio di rigore per il Milan trasformato ancora dal centravanti francese.

Il primo tempo si conclude così, sul 3-1 per il Milan.

Inizia la ripresa con il Milan subito in avanti. Grande lancio di Quagliarella ma Leris spreca al volo davanti a Maignan. I rossoneri trovano il 4-1 con Brahim Diaz. Trascorrono due minuti e arriva il 5-1 firmato da Giroud, autore di una tripletta. Il presidente della Samp, Marco Lanna, abbandona la tribuna.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers; De Ketelaere. All.: Pioli.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Ravaglia; Zanoli, Günter, Nuytinck, Augello; Đuričić, Winks, Rincón, Léris; Gabbiadini, Quagliarella. A disp.: Tantalocchi, Turk; Amione, Murillo, Murru, Oikonomou; İlkhan, Paoletti, Segovia; De Luca, Jesé, Lammers. All.: Stanković.