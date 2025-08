Metro fino a piazzale Parenzo, ecco l'alternativa allo Skymetro per conservare i finanziamenti

La giunta Salis ha deciso di abbandonare definitivamente il progetto dello Skymetro e propone un’alternativa completamente sotterranea per collegare la Valbisagno al centro. Il nuovo tracciato della metropolitana partirebbe dalla futura stazione di piazza Martinez (attesa non prima del 2027) e si estenderebbe fino a piazzale Parenzo, con due fermate intermedie a Terralba e Marassi. Il progetto, attualmente allo stadio preliminare e curato da Amt, mira a recuperare i 398 milioni già stanziati per il vecchio Skymetro.

La proposta sarà discussa a Roma il 6 agosto, durante un incontro tra la sindaca Salis, il ministro Matteo Salvini e alcuni membri della giunta comunale. L’obiettivo è ottenere il via libera politico e tecnico per destinare i fondi al nuovo piano, ritenuto più efficace, meno impattante sul territorio e con un bacino d’utenza più ampio rispetto allo Skymetro.

Resta aperta la questione Molassana, attualmente fuori dal percorso: si valuta un possibile prolungamento in sopraelevata lungo la sponda sinistra del Bisagno. Intanto, sul breve periodo, sarà il Politecnico di Milano a proporre soluzioni per migliorare i trasporti in superficie. La linea tranviaria, invece, sembra ormai esclusa, anche per ragioni legate ai finanziamenti già in corso sugli assi filoviari.

