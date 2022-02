Marocco, il piccolo Rayan è stato estratto dal pozzo dopo 5 giorni: è vivo

di Marco Innocenti

Una vicenda che ha ricordato a tutt'Italia la tragedia di Vermicino ma che, per fortuna, sembra aver avuto un finale differente

Dopo 5 giorni a trenta metri di profondità, nel buio del pozzo dov'era caduto, il piccolo Rayan è stato raggiunto dai soccorritori e tratto in salvo. La prima buona notizia, la più importante, è che il bimbo è vivo: lo confermano le immagini diffuse dalle tv marocchine.

I primi ad entrare nel tunnel scavato dalle squadre di soccorso sono stati i medici che hanno verificato le condizioni generali del bambino, poi Rayan è stato estratto dal pozzo e portato fuori dove ad attenderlo era già presente un elicottero della gendarmeria reale del Marocco per trasportarlo in ospedale. Al momento, però, non si conoscono i dettagli delle sue condizioni di salute. Ma, lo ripetiamo, Rayan è stato estratto vivo dal tunnel.

Intorno alle 13.30 era arrivato l'annuncio che il tunnel di soccorso era stato completato e poi, alle 17.30, l'ingegnere a capo delle operazioni aveva fatto sapere che il piccolo Rayan era vivo e che, di lì a poco, sarebbe stato estratto e così è stato.