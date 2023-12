Liguria, Toti cita ancora Mourinho: "Elezioni, il Pd farà flop alle prossime amministrative, dal 2015 'zero tituli' e ancora parlano"

"Per il Pd temo un flop alle amministrative di primavera. In effetti ultimamente hanno vinto bene: Sarzana… no. Sestri Levante… no. Ventimiglia… no. Per stare alle ultime. Dal 2015 'zero tituli' e stanno ancora lì a parlare. Ma secondo voi, prima o poi, si renderanno conto che gli elettori non li vogliono più?".

Lo scrive citando José Mourinho il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su X per intervenire sulle elezioni amministrative nel 2024 in Liguria, che vedrà tra i principali Comuni al voto Sanremo, Albenga, Vado Ligure e Rapallo. Non è la prima volta che Toti cita l'allenatore portoghese, lo aveva già fatto ai tempi dell'approvazione del piano sociosanitario.