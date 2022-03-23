Liguria, Maestripieri rieletto segretario Cisl: "Sui fondi Pnrr pretendiamo di essere ascoltati"

Luca Maestripieri è stato rieletto questa mattina a Genova segretario regionale Cisl della Liguria.

"Sono felice e pronto a questa nuova sfida - spiega Maestripieri - la cisl da questo congresso ne nasce più forte e coesa nei confronti dei lavoratori. Negli ultimi 4 anni di mandato ne abbiamo viste di tutti i colori: il crollo del ponte con tutte le conseguenze, la pandemia e ora la guerra. Abbiamo visto un aumento delle diseguanze e della povertà, c'è tanta gente che peggio di qualche anno fa. La Liguria deve tornare ad essere attrattiva e richiamare i giovani con lavoro di qualità, sicuro e ben retribuito".

Poi sulle elezioni in vista a Genova: "Il sindaco ha delle competenze ma non può decidere tutto. C'è la sfida della sostenibilità, e poi arriveranno i soldi del Pnrr e i fondi europei 21-27. Queste risorse dovranno essere impiegate per dare maggiore benessere alle persone. Serve un nuovo metodo: confrontarsi con il sindacato sempre".

