Liguria, dopo il maltempo le mareggiate. Genova, uomo travolto da onda a Punta Vagno, grave al San Martino

Dopo il maltempo, le mareggiate: la Liguria si è svegliata con il mare agitato e onde che arrivano a infrangersi sulle passeggiate.

A Punta Vagno poco prima delle 9 un uomo che si trovava sugli scogli è stato travolto da un'onda ed è caduto in mare, per essere scaraventato più volte contro gli scogli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Capitaneria di Porto per i soccorsi. L'uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino. Le sue condizioni sono gravi: gli urti contro gli scogli hanno causato traumi e fratture.

In via Murcarolo questa mattina una runner era stata colpita dall'acqua riportando lievi contusioni. È stata aiutata dalla polizia locale. I vigili controllano che nessuno si avvicini per scattare foto. Stessa situazione a Boccadasse e in corso Italia, dove si sconsiglia di passeggiare e di sostare per scattare foto dell'imponente mareggiata.

A causa di una forte mareggiata avvenuta nella notte tra Albenga e Ceriale, lungo la linea Genova-Ventimiglia, alcuni treni regionali e Intercity hanno registrato ritardi di circa 30 minuti

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.