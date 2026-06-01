Liguria, boom di prenotazioni per il ponte del 2 giugno. Tixe (Federalberghi): "Turismo in salute, ma il traffico penalizza il settore"

GENOVA – Il ponte del 2 giugno si chiude con un bilancio decisamente positivo per il turismo ligure. Alberghi e strutture ricettive hanno registrato un'ottima affluenza, confermando l'attrattività della regione in vista della stagione estiva. A tracciare il quadro è Carlo Tixe, presidente di Federalberghi Genova.

«È stato un ottimo ponte – afferma Tixe –. Speriamo che il tempo regga ancora un po', ma il bilancio è sicuramente positivo. Le prenotazioni sono andate molto bene e questo rappresenta una notizia importante per tutto il comparto turistico e per l'indotto che genera».

Il nodo infrastrutture

A pesare sul fine settimana, tuttavia, sono stati i problemi legati alla viabilità. Le lunghe code registrate tra venerdì e sabato hanno creato notevoli disagi a residenti e visitatori. «Dire che la situazione è stata pesante è quasi un eufemismo – osserva Tixe –. Le persone scelgono la Liguria per trascorrere giorni di relax, ma se il viaggio si trasforma in un incubo fatto di ore ferme in autostrada o in galleria, il rischio è che decidano di non tornare. Chi va in vacanza vuole stare bene e vivere un'esperienza positiva».

Secondo il presidente di Federalberghi Genova, il problema influisce anche sulla durata dei soggiorni. «Molti turisti, soprattutto quelli più maturi, anticipano la partenza per paura del traffico. C'è chi lascia la Liguria alle sette o alle otto del mattino pur di evitare le code. Per noi significa perdere una giornata di permanenza e quindi una giornata di consumi nelle località turistiche».

Gestire le emergenze

Pur riconoscendo la complessità del territorio ligure e la necessità dei lavori infrastrutturali in corso, Tixe invita a migliorare la gestione delle emergenze. «Negli ultimi anni è stato fatto molto e i cantieri stanno andando avanti, ma quando si verificano situazioni critiche bisognerebbe adottare misure straordinarie. A volte si vedono code interminabili mentre semafori e attraversamenti continuano a interrompere il traffico anche in assenza di pedoni. In momenti eccezionali occorrerebbe facilitare il più possibile il deflusso dei veicoli».

Crescono i turisti stranieri e l'outdoor

Accanto alla forte presenza di italiani, aumenta anche il numero di visitatori stranieri. La posizione strategica della Liguria, collegata ai principali flussi turistici europei, favorisce l'arrivo di viaggiatori provenienti da diversi Paesi. «Stiamo registrando una crescita dei flussi internazionali – spiega Tixe –. La Liguria è una regione piacevole e facilmente raggiungibile, e molti turisti scelgono di fermarsi qui durante i loro spostamenti».

A trainare il settore è soprattutto la varietà dell'offerta turistica. Non solo mare, ma anche sport, natura ed entroterra. «Abbiamo target molto diversi tra loro: c'è chi arriva per giocare a golf, chi per fare diving, chi per praticare ciclismo o escursionismo. Sempre più persone scoprono il nostro entroterra e i nostri monti. È un trend in continua crescita che rappresenta una grande opportunità per tutto il territorio».

Estate 2026: le prospettive

Guardando ai prossimi mesi, il presidente di Federalberghi Genova si mostra fiducioso. «I conti si fanno sempre alla fine, ma se il meteo sarà nella norma e non ci saranno eventi straordinari, credo che potremo vivere una buona estate. Il nostro turismo si basa molto su famiglie, proprietari di seconde case e persone che cercano tranquillità e qualità della vita. La Liguria offre tutto questo».

Anche il contesto internazionale potrebbe favorire il turismo domestico e di prossimità. «Molte persone stanno ripensando le proprie destinazioni di vacanza. Chi aveva accantonato risorse per viaggiare continuerà comunque a partire, ma potrebbe scegliere mete percepite come più sicure e vicine. Sono convinto che la Liguria possa beneficiare anche di questa situazione».

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