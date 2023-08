Liguria, ancora caldo e afa: domani e mercoledì allerta rossa

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Un caldo torrido, in parte umido, che si percepisce sia di notte che di giorno nell'entroterra ma soprattutto lungo la fascia costiera con valori che superano anche i 35 gradi: è questa la situazione da qualche giorno in Liguria e nelle prossime ore il quadro non sembra destinato a cambiare.

L'inizio della settimana si presenta dunque con giornate sempre roventi su tutta la Liguria, con cieli sereni, abbondante soleggiamento e scarsi annuvolamenti sui rilievi. Si continuerà a percepire un forte disagio fisiologico per il caldo, con massima attenzione in primis per anziani a bambini e per coloro che devono effettuare lavori in esterno.

Le raccomandazioni per combattere la calura sono sempre le stesse: bere acqua anche quando non si percepisce la sete, non esporsi al sole e restare in casa nelle ore più calde, vestirsi leggeri e mangiare cibi facilmente digeribili.