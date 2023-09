Lecce 0 - 0 Genoa, espulso Martin, rossoblu' in dieci

Dopo l'ottimo pari casalingo contro il Napoli, che ha lasciato un po' di amaro in bocca per la rimonta partenopea nel finale, il Genoa è di scena questa sera al Via del Mare di Lecce contro i salentini di D'Aversa. I padroni di casa hanno cominciato in maniera eccellente questo campionato, con 8 punti conquistati nelle prime 4 giornate. Peserà molto l'assenza di Baschirotto, espulso a Monza e quindi squalificato.

LA PARTITA

Parte meglio il Lecce che pressa alto e appena puo' riparte, il primo tiro in porta arriva con Krstovic, smorzato finisce comodo nelle mani di Martinez.

Grande occasione per il Lecce al 22': cross di Gallo da sinistra, buca Bani che si perde Krstovic, colpo di testa con pallone poco alto. Ancora Krstovic al 34', destro secco da fermo che sfiora il palo.

Prima chance per il Genoa, innescato a destra Gudmundsson che calcia in area, chiusura di Touba in corner.

Episodio chiave al 36', espulso Martin per doppia ammonizione: lo spagnolo atterra Almqvist e riceve il secondo cartellino giallo. Rossoblu' in dieci per oltre un tempo di gioco.

Al 38' sul calcio di punizione seguente al fallo di Martin, stacca Krstovic che colpisce di testa, illusione del gol con il pallone che trova solo l'esterno della rete.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey, Pongracic, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza All. D'Aversa

GENOA (4-4-2) - Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Martin; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui All. Gilardino

Arbitro: sig. Rapuano di Rimini

AMMONITI: De Winter, Martin (G)