La Spezia, infrastrutture: nuova rotonda a Bottagna, apertura il 27 gennaio, migliorerà la sicurezza viabilistica

Il 27 gennaio segnerà una data importante per Vezzano Ligure e tutta la Val di Vara, con la consegna dei lavori della nuova rotonda di Bottagna. Un’opera attesa da decenni che promette di migliorare sensibilmente la sicurezza stradale, unificando traffico e viabilità tra alcune delle principali arterie della zona. Il progetto, finanziato con 310mila euro, arriva dopo anni di attesa, risolvendo uno dei punti critici della rete stradale provinciale.

Lavori e cronoprogramma – La nuova rotonda di Bottagna sarà ultimata in 80 giorni. Il progetto, presentato da Anas, prevede una struttura compatta con un diametro di 9,5 metri, dotata di marciapiedi e un sistema di illuminazione a palo centrale. La realizzazione avverrà in quattro fasi per limitare i disagi al traffico, garantendo la continuità della viabilità nella zona. L’investimento complessivo è di 310mila euro, con l’obiettivo di completare l’opera entro le festività pasquali, un’opportunità per migliorare anche la viabilità turistica.

Sicurezza stradale – La rotonda di Bottagna non è solo una risposta al traffico, ma anche alla sicurezza. L’incrocio attuale è infatti considerato pericoloso e teatro di numerosi incidenti, anche mortali. L’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone ha sottolineato: «Quest’opera è una promessa mantenuta, un traguardo per la sicurezza e per il territorio». La rotonda avrà l’obiettivo di ridurre la velocità dei mezzi, alzando l’attenzione dei conducenti e migliorando la protezione anche per i pedoni.

Il contesto territoriale – La zona di Bottagna è cruciale per i collegamenti tra la Val di Vara, la Lunigiana e la città della Spezia, con l'intersezione tra la statale 330 di Buonviaggio e la SP 10 della Ripa. L’opera, che si inserisce in un più ampio piano infrastrutturale, è parte di un progetto che prevede anche la realizzazione della bretella Ceparana-Santo Stefano Magra e il nuovo casello autostradale di Ceparana. Tutte queste opere contribuiranno a migliorare il sistema di trasporto della provincia, creando un’infrastruttura più moderna e sicura per tutti gli utenti.

Investimenti strategici – Le risorse per queste opere provengono anche dal cofinanziamento regionale. L’assessore Giampedrone ha evidenziato l’importanza di aver incluso la rotatoria di Bottagna nel contratto di programma con Anas, come prioritaria per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La realizzazione della rotatoria si aggiunge a un pacchetto di interventi che stanno trasformando la viabilità locale, con l’obiettivo di un “salto di qualità” per la provincia spezzina. Il sindaco di Vezzano Ligure, Massimo Bertoni, ha dichiarato che la realizzazione dell’opera «è un traguardo straordinario per il nostro territorio», un passo fondamentale per garantire una mobilità più sicura e fluida per tutti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.