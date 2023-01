La Spezia, domani l'arrivo della Geo Barents con i migranti a bordo. Toti: "Razionale che sbarchino anche al nord"

"Ho parlato poco fa con il ministro degli Interni ed è stato molto cortese, ci ha chiamato ringraziandoci per la disponibilità e l'attitudine oltre che per i toni con cui stiamo gestendo questa vicenda. Credo che non ci siano problemi organizzativi di nessuna natura. Il ministero degli interni ci ha già assicurato che la stragrande maggioranza di chi sbarcherà, compresi i minori non accompagnati, andrà in destinazioni che non sono all'interno della nostra regione". A dichiararlo è Giovanni Toti affrontando l'argomento Geo Barents, la nave ong alla quale è stato assegnato il porto di Spezia dove sbarcare i migranti salvati in mare.

"Il ministero ha poi ribadito che non si tratta di una scelta legata a criteri di alcun tipo se non a quello di distribuire su tutti i porti e su tutte le regioni un peso importante di questa emergenza - ha aggiunto Toti-, riterrei immorale non mettere a disposizione il primo sistema portuale del paese per dare un po' di respiro ai porti del sud. I porti più vicini come quelli siciliani sono stati ampiamente utilizzati. E' chiaro che possa essere più scomodo percorrere l'intero stivale per raggiungere i porti del nord ma anche vero che se poi questi migranti devono essere ospitati in centri accoglienza temporanea nel nord del paese ha un senso farli sbarcare più vicini ed evitare viaggi in pullman da 1200 chilometri per queste persone che hanno già sofferto abbastanza. Da questo punto di vista lo ritengo razionale" ha concluso Toti.