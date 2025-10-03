La Giornata Internazionale del caffè: alla scoperta della Latte Art
di Simone Galdi
Alla scoperta della Latte Art, con due specialisti di altissimo livello che ci svelano tutti i segreti di questo connubio tra creatività e capacità tecnica. Ospiti di Liguria Live, la campionessa del mondo Carmen Clemente e il latte artisti Fabio Ferrara.
