Giornata prevenzione del suicidio, Flemia: "Le istituzioni devono investire per le risorse"

Oggi si celebra la Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, un’occasione per riflettere su un fenomeno che in Italia conta oltre 4mila morti all’anno e che rappresenta la seconda causa di decesso tra i giovani tra i 15 e i 29 anni. Un tema ancora segnato dallo stigma, come sottolinea Claretta Femia, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Liguria: “Parlare del proprio dolore non è debolezza ma un atto di coraggio”.

Numeri – A livello globale i suicidi sono circa 700mila ogni anno. In Italia, nonostante l’attenzione crescente, la prevenzione resta una sfida aperta, soprattutto per le fasce più fragili. Giovani e adolescenti risultano particolarmente a rischio, complici isolamento, bullismo e uso improprio dei social network.

Tecnologia – Il ricorso a intelligenza artificiale o community online per chiedere aiuto, secondo Femia, può diventare pericoloso se sostituisce il contatto umano, facendo riferimento al caso del giovane che si è tolto la vita in seguito a consultazioni fatte con l'intelligenza artificiale: “L’empatia e la relazione non possono essere riprodotte da un algoritmo”.

Genitori e scuola – Fondamentale il ruolo degli adulti di riferimento. “I genitori devono osservare i figli, cogliere segnali come isolamento o calo nel rendimento scolastico, e avere il coraggio di fare domande dirette: hai mai pensato di farti del male?”. Un supporto essenziale può arrivare anche dagli insegnanti e dalla presenza di psicologi nelle scuole, iniziativa già avviata in alcuni istituti ma non ancora strutturata a livello nazionale.

Investimenti – L’appello va anche alle istituzioni: servono più risorse per i centri di salute mentale e per garantire accesso gratuito o a basso costo agli specialisti. “Il benessere psicologico non è assenza di malattia, ma possibilità di vivere con serenità”, ricorda Femia.

