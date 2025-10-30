Genova ricorda i “Giusti”: in Arcivescovado “Il Civico Giusto” dedicato al cardinal Boetto, a don Repetto e al rabbino Pacifici

Genova celebra la memoria e il coraggio civile con l’inaugurazione de “Il Civico Giusto”, dedicato al cardinale Pietro Boetto, a don Francesco Repetto e al rabbino Riccardo Pacifici, protagonisti della rete di solidarietà che durante l’occupazione nazifascista salvò centinaia di ebrei e perseguitati. L’evento si terrà lunedì 3 novembre 2025 alle ore 11, presso la sede dell’Arcidiocesi di Genova in piazza Matteotti 4.





La cerimonia, che vedrà la partecipazione delle autorità civili e religiose, si aprirà con i saluti istituzionali di Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, Silvia Salis, sindaca di Genova, e Andrea Giovannelli, capo segreteria del Coordinatore nazionale contro l’antisemitismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.





Seguiranno gli interventi dell’arcivescovo Marco Tasca, del rabbino capo Giuseppe Momigliano, di Barbara Grosso, direttrice generale della Fondazione Il Secolo XIX, dell’ideatore del progetto Paolo Masini, della storica Maria Grazia Lancellotti e di Cristiano Migliorelli dell’Archivio Storico Istituto Luce.





Un progetto per far “parlare” i luoghi della memoria - “Il Civico Giusto” è un progetto nazionale nato per ricordare coloro che, durante le persecuzioni nazifasciste, offrirono rifugio e protezione a ebrei e oppositori del regime, spesso a rischio della propria vita. Ogni edificio legato a queste vicende è contrassegnato da una mattonella artistica in bronzo, dotata di QR code: attraverso di essa il palazzo “racconta” la propria storia tramite immagini, voci e testimonianze in un breve documentario.





La tappa genovese assume un significato particolare, poiché si svolge in concomitanza con la giornata dedicata al rastrellamento degli ebrei di Genova. L’iniziativa rende omaggio anche alla collaborazione tra DELASEM, l’Arcidiocesi e la Comunità Ebraica, un esempio raro di solidarietà interreligiosa e coraggio civile.





Un mini-documentario per ricordare - Durante l’incontro sarà proiettato in anteprima il documentario “Il Civico Giusto – Genova”, con voce narrante di Tullio Solenghi, letture di Massimo Wertmüller, testi di Maria Grazia Lancellotti, montaggio di Mirko Bertarelli e sigla di Luca Barbarossa.





Al termine della cerimonia verrà svelata la mattonella parlante posta sul portone dell’Episcopio di piazza Matteotti: da quel momento, il palazzo potrà “narrare” la propria storia anche attraverso il sito ufficiale www.ilcivicogiusto.it





Una rete per la memoria condivisa - Il progetto, ideato da Paolo Masini e promosso da Roma Best Practices Award – Mamma Roma e i suoi Figli Migliori, è realizzato in collaborazione con la rete nazionale di scuole “Memorie. Una città, mille storie”.





A Genova hanno contribuito l’Archivio Storico Istituto Luce, l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria, l’Archivio di Stato di Genova, l’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea e la Fondazione Ansaldo.

