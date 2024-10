Genova, Piciocchi verso le Comunali: "Divario col centrosinistra non incolmabile"

Si dice che, già da tempo, in Comune a Genova qualche dipendente lo chiami "sindaco". Pietro Piciocchi, vice sindaco e assessore dalle molte deleghe della giunta retta da Marco Bucci, è pronto al passaggio di testimone. Sia come reggente facente funzione che come sindaco tout-court: la sua disponibilità a correre alle prossime comunali, in primavera, c'è. "Ho detto da tempo di essere a disposizione, non so se ci saranno dei ragionamenti nei partiti dopo l'esito su Genova delle comunali ma da un certo punto di vista neppure mi riguarda, vivo queste dinamiche con distacco". Piciocchi era stato in odore di candidatura per le Regionali per tutta l'estate, in un ideale testa a testa con Ilaria Cavo. Ma a settembre, quando Giorgia Meloni ha chiesto a Bucci di candidarsi alla presidenza della Regione Liguria, si è messo subito al lavoro per sostenerlo.

"Appena Marco mi ha detto in privato della telefonata della premier sono stato sorpreso ma ero sicuro che avrebbe detto sì". A chi, il giorno prima delle elezioni, gli chiedeva come sarebbe andata, rispondeva di essere "ottimista. Lo ero - conferma - sulla base del fatto che ho sempre credito nell'efficacia della nostra proposta, perché conosco la tenacia del sindaco, e nel tempo mi ha reso sempre più perplesso la connotazione identitaria della campagna elettorale del Pd, tale da non saper conquistare il voto dell'elettorato moderato, quello che poi ha cambiato le carte in tavola". Tra qualche settimana ci sarà l'avvicendamento a Tursi, il modo in cui la città sarà governata da oggi a giugno sarà cruciale per l'esito alle urne anche perché, sulla base del risultato alle urne, oggi Genova è una città di centrosinistra.

"C'è un divario, è vero, ma non incolmabile, a conti fatti sono meno di 20mila voti di distacco - dice Piciocchi -. Bisogna riflettere sulla scarsa affluenza, possiamo recuperare i voti che mancano convincendo l'elettorato che non sceglie secondo schemi predefiniti a tornare alle urne. Paghiamo, come ha detto il sindaco, i cantieri, cantieri come mai li abbiamo avuti, tutti i giorni ricevo lamentele, ma un po' paghiamo l'incapacità di spiegare ai cittadini il senso di quello che stiamo facendo, a Genova le grandi opere sono mancate per decenni. Dobbiamo essere molto più presenti nei quartieri, metterci sempre di più la faccia, anche quando i problemi non hanno immediata soluzione, dobbiamo rendere più tangibile il nostro lavoro, dobbiamo dare un segnale su temi come sicurezza, decoro, pulizia della città, verde".

Alla domanda su un possibile rimpasto in giunta, magari proprio a partire dalle deleghe su quei temi in questione, Piciocchi - che da facente funzione avrà pieni potere, tra cui anche quelli di nominare gli assessori - precisa che "più che un rimpasto, potrà esserci una modifica, una redistribuzione di alcune deleghe, è presto per parlarne però perché dovrà consultare il presidente (Bucci, ndr) e i partiti". Resta ancora capire se sarà necessario nominare un solo assessore, al posto di Matteo Campora, eletto in via Fieschi, o due, per le deleghe che il sindaco aveva per sé. Uno dei primi impegni istituzionali di Pietro Piciocchi da "quasi-sindaco" potrebbe essere l'inaugurazione del Memoriale delle vittime del crollo di Ponte Morandi.