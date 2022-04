Genova, perde il controllo dello scooter e sbatte contro il muro. Muore diciassettenne

di Redazione

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio a Pontedecimo. Ancora da stabile l'esatta dinamica di quanto accaduto

Incidente mortale a Genova. Un ragazzo di 17 anni, dopo aver perso il controllo del proprio mezzo, è andato a finire violentemente contro un muro. Un urto che gli è stato fatale, inutile ogni tentativo di soccorrerlo.

Il ragazzo N.O. abitava in via San Biagio.

L'incidente è avvenuto a Pontedecimo in via Fonderie Grondona. Sul posto le pattuglie della sezione Infortunistica della polizia locale. Ancora da stabile l'esatta dimanica dell'accaduto.

(Notizia in aggiornamento)