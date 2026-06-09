Genova, Paroli possibile successore di Musso alla guida dell'Aeroporto

Il futuro dell'Aeroporto di Genova entra in una fase cruciale. Il prossimo 16 giugno i soci di Aeroporto di Genova Spa saranno chiamati a rinnovare i vertici della società di gestione dello scalo, aprendo una nuova stagione amministrativa che si preannuncia tutt'altro che priva di tensioni.

La decisione di convocare l'assemblea è stata assunta dall'attuale consiglio di amministrazione, nell'ultima riunione guidata dal presidente uscente Enrico Musso. Dopo due mandati consecutivi della durata di un anno ciascuno, Musso non dovrebbe ottenere una nuova conferma. Una scelta che ha sorpreso parte dell'ambiente politico e istituzionale genovese, alimentando polemiche e interrogativi sulle motivazioni del cambio al vertice.

Al momento resta ancora aperta la partita sulla successione. Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore emerge quella che vedrebbe l'attuale presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, assumere la guida della società aeroportuale. Incerto anche il destino degli altri rappresentanti indicati da Palazzo San Giorgio, mentre la Camera di Commercio di Genova sembra orientata a confermare i propri componenti all'interno del cda.

La società è partecipata per il 60% dall'Autorità portuale e per il 40% dalla Camera di Commercio, ma il rinnovo della governance si intreccia con un dossier ben più complesso: quello della privatizzazione dello scalo. Un tema discusso da quasi due decenni e mai arrivato a una soluzione definitiva.

Dopo l'uscita di scena di Aeroporti di Roma, il Cristoforo Colombo è rimasto infatti tra i pochi aeroporti italiani a mantenere una gestione interamente pubblica. Nel frattempo, l'incertezza sul futuro e l'avvicinarsi della scadenza della concessione, fissata al 2029, hanno inciso pesantemente sulla valorizzazione della società. Se nel 2010 il valore stimato superava i 60 milioni di euro, oggi la cifra risulterebbe ridotta a meno di un terzo.

Proprio sulla valutazione economica della Spa si stanno concentrando nuove divergenze tra i soci. Alla fine del 2025 era stato annunciato un protocollo d'intesa tra Authority e Camera di Commercio per individuare un percorso condiviso finalizzato all'ingresso di un socio industriale di maggioranza. Tuttavia, la stima affidata a PwC dall'Autorità portuale non avrebbe convinto l'ente camerale, che ha deciso di commissionare una seconda analisi all'economista Alberto Quagli dell'Università di Genova.

L'incarico non è ancora stato completato, ma secondo indiscrezioni la nuova due diligence starebbe evidenziando una valutazione significativamente superiore rispetto a quella elaborata da PwC. Una differenza che potrebbe rallentare ulteriormente il processo, considerato che il valore della società rappresenta il punto di partenza per qualsiasi futura procedura di selezione di partner privati.

Sul tavolo restano inoltre due possibili scenari per l'assetto futuro dell'aeroporto. Il primo prevede un percorso articolato in due fasi: inizialmente l'Autorità portuale trasferirebbe una parte della propria partecipazione a Regione Liguria e Comune di Genova, per poi procedere successivamente alla ricerca di un investitore privato attraverso una gara pubblica.

L'alternativa punta invece a una procedura più rapida e diretta. In questo caso i soci attuali promuoverebbero immediatamente un bando pubblico per l'individuazione del partner industriale, valutando contestualmente l'eventuale ingresso degli enti locali nel capitale sociale. Una scelta che consentirebbe di ridurre i tempi, ma che richiederebbe un accordo preventivo tra tutti i soggetti coinvolti.

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