Genova: "Musiche dall'altra metà del cielo", sabato 15 marzo a Tursi

Dopo l'anteprima del 1° marzo, la stagione dell'Anfossi prende il via ufficialmente sabato 15 marzo, alle ore 18, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova. Il concerto, intitolato Musiche dall’altra metà del cielo, non è solo un evento musicale, ma un omaggio alla figura della donna, soprattutto nel contesto musicale. Non a caso, il titolo richiama il concetto che la donna rappresenta “l’altra metà del cielo”, e l’intento degli organizzatori è celebrare il ruolo femminile nella musica, non solo in occasione della giornata internazionale della donna dell'8 marzo, ma anche attraverso un programma che mette in luce il contributo delle donne compositrici e interpreti nella storia della musica.

Musica al femminile - Fin dai secoli passati, la musica non è stata solo dominio maschile. Numerose donne, nonostante le difficoltà e le limitazioni dell'epoca, hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della musica. Dalle trovatrici provenzali, tra cui la celebre Beatrix de Dia, alle monache medievali come Hildegard von Bingen, Raffaella Aleotti e Maria Calegari, fino alle compositrici e interpreti del Rinascimento come Francesca Caccini, Barbara Strozzi e Maddalena Casulana, le donne hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia musicale. Nel corso dei secoli, alcune figure femminili sono riuscite a farsi notare in un panorama dominato dagli uomini. Non si può non citare Maria Anna Mozart, detta Nannerl, sorella di Wolfgang Amadeus, che fu una clavicembalista di grande talento e suonò a fianco del fratello in numerosi concerti. Clara Schumann, moglie di Robert Schumann, è un altro esempio di compositrice ed esecutrice di rilievo, che ha lasciato un segno profondo nel mondo della musica. Le donne non solo “sorreggono metà del cielo”, come recita un antico proverbio cinese, ma hanno anche contribuito attivamente allo sviluppo e alla diffusione della musica in tutti i suoi aspetti.

Il quartetto - Il programma del concerto di sabato 15 marzo si propone di rendere omaggio a queste compositrici e alle loro opere, con una selezione di brani scritti da donne o dedicati a loro, eseguiti dalle talentuose clarinettiste del Mademi Quartet. Il quartetto, composto da Eleonora De Lapi, Giulia Magnanego, Silvia Manfredi e Beatrice Cattaneo, interpreterà un programma variegato che spazia da brani rinascimentali a composizioni moderne, mostrando la versatilità e la bellezza della musica scritta dalle donne.

Tra le opere in programma, si ascolteranno pezzi di compositrici storiche come Maddalena Casulana e Clara Schumann, ma anche lavori di autrici del Novecento, come Yvonne Desportes e Amy Beach. Il programma completo include: Luzzasco Luzzaschi (ca. 1545 - 1607): O Primavera Maddalena Casulana (1544 – 1599): Vagh’amorosi augelli Yvonne Desportes (1907 – 1993): French Suite (Prélude, Sarabande, Gavotte, Menuet, Bourrée, Gigue) Clara Schumann (1819 -1896): Preludio e Fuga Nº2 Op. 16 Amy Beach (1867 – 1944): Mignonette from Grandfather’s Clock Filippo Gambetta (1981): Passeio de bicicleta Norman J. Nelson (1943): Searching.

