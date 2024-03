Genova: ministro Schillaci, "Medici non mancano in Italia. Aggressioni ai sanitari? Aumentate pene, ma non basta"

"I medici a gettone sono un fenomeno che ho affrontato dai primi giorni del mio insediamento, il fatto che ci siano dimostra che forse in Italia tanti medici non mancano". È il commento del ministro della Salute Orazio Schillaci in visita a Genova a margine delle celebrazioni per i 100 anni dell'ospedale policlinico San Martino. "Spesso si dice che in Italia mancano i medici, anche se sicuramente nei prossimi tre anni ci sarà la cosiddetta 'gobba' pensionistica, noi non vogliamo far sì che nessuno abbia problemi organizzativi venendo meno i medici a gettone, ma abbiamo dato un chiaro segnale di trovare altre forme per far sì che i medici possano lavorare negli ospedali", ribadisce Schillaci.



"Le aggressioni al personale sanitario sono un problema gravissimo, lo abbiamo affrontato lo scorso anno all'interno del Decreto Bollette, domani al ministero ci sarà una giornata dedicata al tema delle aggressioni degli operatori sanitari, c'è da sempre il nostro impegno. La cosa più brutta che è che il 70% delle aggressioni avviene contro donne e soprattutto contro gli infermieri". Così il ministro della Salute Orazio Schillaci in visita a Genova a margine delle celebrazioni per i 100 anni dell'ospedale policlinico San Martino commenta l'ennesimo caso di aggressione al personale sanitario verificatosi la scorsa notte al pronto soccorso dell'ospedale Galliera di Genova.

"È un problema non solo di pene, le abbiamo aumentate ma credo che serva un cambio culturale - sostiene Schillaci -. Quando una persona si rivolge a una struttura sanitaria trovandosi davanti una persona con il camice bianco deve capire che è lì per prendersi cura di lui, quindi trovo veramente assurdo che i sanitari siano vittime di aggressioni. Su questo c'è l'impegno non solo ad aumentare le pene come abbiamo fatto lo scorso anno, ma soprattutto a cambiare il paradigma, per far capire quanto sia importante il lavoro di chi tutti i giorni si sacrifica per gli altri".



Infine, una riflessione sull'esito delle regionali in Abruzzo: "Le elezioni in Abruzzo sono andate come ci aspettavamo, una vittoria chiara del centrodestra e di chi ha governato in questi cinque anni".