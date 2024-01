Genova, le canzoni di De André in via Garibaldi per commemorare il grande cantautore

Giovedì 11 gennaio saranno trascorsi 25 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, cantautore genovese morto a Milano l’11 gennaio del 1999. Per ricordarlo, per tutta la giornata, a partire dalle 10, dalla filodiffusione di via Garibaldi sarà trasmessa una playlist dei suoi più grandi successi, da Crêuza de mä a Bocca di Rosa, da La Città vecchia a La guerra di Piero, da Andrea a Il pescatore per finire con Via del campo.

«Genova ricorda Fabrizio De Andrè a 25 anni dalla sua scomparsa - dice il sindaco di Genova Marco Bucci -. Per l'intera giornata in via Garibaldi risuoneranno le canzoni di Faber, un atto doveroso per celebrare la figura del cantautore genovese. Una musica che allieterà il passaggio di genovesi e turisti nel cuore della città. Un omaggio a un personaggio che Genova non potrà mai dimenticare».