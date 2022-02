Genova,ragazzino picchiato in mezzo alla strada. Individuato uno degli aggressori

di Redazione

L'aggressione in pieno giorno nel quartiere di San Fruttuoso. Non esclusi collegamenti con un episodio simile del 15 febbraio

E' stato individuato e accompagnato in una comunità per minori lontana dalla Liguria uno dei responsabili dell'aggressione a un coetaneo registrata in un video. Immagini dure diventate subito virali in rete. L'episodio è accaduto in via Don Orione nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

Due ragazzini ne aggrediscono un altro, mentre un quarto riprende con il telefonino, e si intravede anche un'altra persona, una ragazza. Il commissariato di Polizia di San Fruttuoso ha svolto gli accertamenti che hanno permesso di risalire all'aggressore. Il ragazzo è stato trasferito fuori Genova.

Le immagini sono davvero impressionanti. Il ragazzo viene raggiunto da una serie di colpi, urla più volte "Basta", e alla fine chiede aiuto a gran voce. A quel punto i due la smettono.

Qualche giorno, il 15 febbraio, fa gli agenti avevano arrestato un ragazzo di 14 anni, sempre a San Fruttuoso, che insieme ad altri coetanei aveva picchiato un coetaneo per rapinarlo. Gli altri erano riusciti a scappare. Gli investigatori non escludono che gli aggressori del video possano essere gli stessi che in queste settimane hanno terrorizzato gli studenti del quartiere.