Genova, il ministro Lamorgese in Prefettura firma i protocolli su Diga Foranea e area portuale di Sestri

di Redazione

I documenti saranno sottoscritti anche dal sindaco e commissario per la ricostruzione Bucci, il presidente dell'Autorità Portuale Signorini e il prefetto Franceschelli

Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, è in Prefettura a Genova per intervenire alla sottoscrizione del “Protocollo di legalità per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova” e del “Protocollo di legalità per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente”.

Sottoscriveranno i protocolli il Commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, e il Prefetto di Genova, Renato Franceschelli.

I protocolli saranno sottoscritti, inoltre, limitatamente all’art. 11 “Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera”, dal Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova, Mariafrancesca Santoli, e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENAL-UIL.

Successivamente, alle ore 11.30, la titolare del Viminale parteciperà al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ove si discuterà della situazione della sicurezza nell’area metropolitana.