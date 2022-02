Genova, "I vaccini uccidono" e "Draghi nazista": scritte no vax sui piloni del ponte San Giorgio

di Marco Innocenti

"I vaccini uccidono" e "Salvate i bambini": sono solo alcune delle scritte comparse sui piloni del Ponte Genova San Giorgio, proprio nella Radura della Memoria, luogo simbolo del dolore della città e dei parenti delle vittime del crollo di Ponte Morandi. Le scritte, tutte firmate con l'ormai celebre doppia V dei no vax, sono state tracciate con la vernice spray rossa e prendono di mira il presidente Toti, definito "discriminatore nazista", il premier Draghi, anche lui definito "nazista", e più in generale lo stato e il governo, arrivando a tirare in ballo anche i morti della tragedia del 14 agosto 2018: "Memoria per l'incuria dei morti di stato" si legge su uno dei piloni del ponte.

Gli autori del gesto avrebbero agito nella notte, quando nel giardinetto è comunque attivo un sistema di telecamere di sorveglianza, le cui immagini ora sono al vaglio degli agenti della Digos, che hanno acquisito anche altre immagini provenienti dalle telecamere della zona circostante la Radura. Intanto, le scritte incriminate sono state sommariamente cancellate, anche se ne resta traccia sulle pile del ponte.