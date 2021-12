Genova, donna investita in Albaro. Era sulle strisce

di Matteo Angeli

Una donna anziana è stata investita questa mattina tra via Guerrazzi e via Boselli nel quartiere di Albaro. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 sulle strisce pedonali di fronte alla chiesa di Santa Teresa. La donna è stata subito soccorsa da alcuni passanti e poi trasportata all'ospedale San Martino in codice rosso.

Per fortuna dopo gli esami al pronto soccorso le sue condizioni non sono apparse così gravi come sembravano in un primo momento.