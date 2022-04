Genova, domani la ministra Dadone firmerà il protocollo per la prevenzione dell’uso delle droghe

di Redazione

Con il Comune, la Regione, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Prefetto, il Presidente del Tribunale per i Minorenni, il Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni

