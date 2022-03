Genova, domani all'Acquario "Italia al Centro". Toti lancia la sua proposta per il Paese

di Redazione

Il presidente regionale: "Cosa mettere al 'centro' della politica in questi tempi difficili; perché "il 'centro' non è un luogo, ma un insieme di temi prioritari"

Dall'Acquario di Genova, alla presenza di delegazioni provenienti da tutta Italia, dei parlamentari e degli amministratori locali, e con una grande "piazza virtuale" che vedrà collegati da ogni parte del Paese amministratori, quadri, militanti e simpatizzanti, "Italia al Centro" lancia la sua proposta politica. L'appuntamento - si legge in una nota - è per domani, sabato 26 marzo alle ore 10, presso la Sala Auditorium dell'Acquario del capoluogo ligure, con una manifestazione dal titolo 'Dalle città all'Italia, una proposta per il Paese'".

"Troppo si è parlato di 'centro' come tattiche, alleanze, giochi di partito - scrive Giovanni Toti nella lettera di invito -. Poco si è parlato di 'centro' come contenuti. Ovvero - osserva Toti - cosa mettere al 'centro' della politica in questi tempi difficili; perché "il 'centro' non è un luogo, ma un insieme: l'insieme dei temi prioritari per ridare efficacia e dignità all'impegno politico".

'Italia al Centro', contenitore nato dalla fusione dei movimenti fondati da Giovanni Toti e Gaetano Quagliariello e in questi giorni protagonista di una federazione con 'Coraggio Italia', "si propone - afferma Quagliariello - di aggregare energie dai territori con un modello organizzativo federale e solide basi programmatiche". L'appuntamento di Genova, che si concluderà al termine della mattinata, sarà anche un momento di lancio in vista delle elezioni amministrative di primavera in numerose città d'Italia.