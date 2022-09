Genova, "Caso Sinagoga": le opposizioni abbandonano la Sala Rossa

Via dalla Sala Rossa. Così oggi, l'opposizione di centrosinistra in consiglio comunale a Genova, ha messo in scena la sua protesta per tenere accesa la polemica sul "Caso Sinagoga". I consiglieri di minoranza hanno così deciso di lasciare i lavori consiliari per protestare contro il sindaco Marco Bucci e l'assessore ai Servizi sociali Lorenza Rosso. Un gesto per chiedere, secondo l'opposizione, ulteriori chiarimenti al primo cittadino e l'assessore in merito a quanto accaduto domenica pomeriggio, domenica 18 settembre ndr, alla sinagoga di Genova, quando per aprire la giornata della cultura ebraica Lorenza Rosso aveva chiuso il suo intervento raccontando una vecchia storia "ascoltata tante volte da un mio carissimo amico di origine ebraica che purtroppo non c'è più".

Una battuta giudicata offensiva, ed è per questo che già ieri l'assessore si era scusata con una lettera indirizzata al presidente della comunità ebraica genovese: "Mi rendo conto che una parte del mio intervento sia risultata a voi poco gradita, mi scuso se qualcuno si è sentito urtato nella propria sensibilità. Il ragionamento da me compiuto voleva avere tutt'altro obiettivo che invece, purtroppo, è risultato come non adeguato al contesto". Anche il sindaco Bucci, sempre ieri, aveva inviato una lettera di scuse al presidente della comunità ebraica: "Gentilissima presidente, rammaricandomi per quanto accaduto nella giornata europea della cultura e per il disappunto che lei mi pone a nome della comunità tutta, le garantisco che da parte dell'assessore Lorenza Rosso, che mi rappresentava, non vi è stata alcuna intenzione di mancare di rispetto alla vostra importante iniziativa, tantomeno ai valori e alla cultura che la Comunità ebraica rappresenta in maniera universale nella nostra città di Genova. Tuttavia - prosegue il sindaco - voglia accettare le mie scuse per quanti si sono sentiti offesi. Sono convinto che ci saranno presto occasioni per ribadire la piena collaborazione tra l'amministrazione comunale e la vostra comunità che non è mai venuta a mancare; in questi anni, molto spesso, mi sono ritrovato con voi per manifestazioni e appuntamenti di vario tipo, ogni qualvolta mi è stato richiesto e, se non direttamente, rappresentanti dell'amministrazione con la loro presenza hanno sempre testimoniato il rapporto di profonda collaborazione e sintonia. Un cordiale shalom a tutti i Membri della Comunità".

Scuse ufficiali che evidentemente non sono bastate all'opposizione di centrosinistra che oggi ha chiesto di tornare sull'argomento anche in consiglio comunale. La minoranza per questo ha fatto richiesta di ricorrere all'articolo 55 del regolamento, che prevede di discutere in aula un argomento di stretta attualità e di importanza per la città. Richiesta rigettata dal presidente del consiglio e dalla conferenza capigruppo, spiegando come a loro giudizio le lettere di scuse di sindaco e assessore abbiano già chiarito la questione.