Genova, cagnolino finisce sui binari della metro a San Giorgio: il lieto fine e l'applauso dei passeggeri

di Marco Innocenti

La testimonianza dell'autore del video: "E' andata bene così, siamo riusciti a riconsegnarlo ai padroni. ma che spavento!"

Un grande spavento e qualche minuto di apprensione, con il treno costretto a ritardare la ripartenza ma, alla fine, tutto risolto in un sospiro di sollievo. E' quanto accaduto nella stazione della metro San Giorgio di Genova, con un cagnolino che è finito in mezzo ai binari, proprio davanti al convoglio che stava per ripartire. Per sua fortuna, l'intervento di salvataggio è stato immediato e la bestiola è stata recuperata in pochi minuti, durante i quali tutti i passeggeri del treno sono usciti sulla banchina per seguire le operazioni e poi sottolineare il lieto fine con un applauso liberatorio.

"La metro si è fermata in tempo per fortuna- spiega l'autore del video - il cane era spaventato ovviamente. I padroni lo hanno riabbracciato"

[video da Facebook Mohamed Omar]